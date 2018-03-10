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Копию автомобиля сконструировал в 1963 году поклонник комиксов о супергерое Форрест Робинсон, для создания Бэтмобиля он использовал корпус и детали автомобиля Oldsmobile 88 1956 года выпуска. На "производство" репродукции легендарного автомобиля у него ушло три года.