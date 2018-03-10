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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Предполагаемая могила Виктора Януковича-младшего в Севастополе
    Фото предполагаемой могилы сына Януковича 
    10:13 24.03.2015
    5517Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Агентство Reuters разместило несколько фотографий могилы в Севастополе, выдвинув предположение, что именно там в понедельник похоронили сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Виктора.
    Предполагаемая могила Виктора Януковича-младшего
    Обнародованы фото предполагаемой могилы Януковича-младшего
    09:28 24.03.2015
    1433Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Могила находится на Братском кладбище Севастополя. При этом на кресте нет таблички с фамилией и годами жизни умершего человека, информация также не уточняется на лентах, прикрепленных к венкам.
    Учения батальона Азов
    МИД удивлен заявлением РФ о нарушении Украиной минских договоренностей
    00:00 22.03.2015
    1968Особый статус Донбасса
    Российская сторона ссылается на видео агентства "Рейтер", утверждая, что на нем батальон "Азов" использует гаубицы Д-30 в районе села Широкино, на самом деле в репортаже указывается, что на видео, проходят военные учения, говорится в заявлении МИД.
    Евро и флаг Европейского союза
    Евро подешевел к фунту до минимума за 7 лет
    21:00 18.02.2015
    233
    По состоянию на 20.33 курс евро к фунту стерлингов снижался до минимума с января 2008 года в 0,7351 фунта за евро с 0,7435 фунта стерлингов.
    Долларовые купюры разного достоинства
    Дефицит бюджета США в январе составил $18 млрд - хуже прогноза
    06:57 12.02.2015
    168
    В отчете Минфина США идет речь о том, что объем доходов составил 306,74 миллиарда долларов - на 3,63% больше в годовом выражении.
    Теракт в Париже
    Испания повысила уровень угрозы безопасности - глава МВД
    21:50 07.01.2015
    54Франция: террор нарастает
    Глава министерства внутренних дел Испании Фернандес Диас сообщил, что уровень угрозы повышен в связи с терактом в Париже.
    Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
    Андрей Стенин. Справка
    02:35 22.12.2014
    174Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    В понедельник специальному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину исполнилось бы 34 года.
    Автомобиль Бэтмена
    Автомобиль Бэтмена продан за $137 тыс на аукционе в США
    04:08 07.12.2014
    40
    Копию автомобиля сконструировал в 1963 году поклонник комиксов о супергерое Форрест Робинсон, для создания Бэтмобиля он использовал корпус и детали автомобиля Oldsmobile 88 1956 года выпуска. На "производство" репродукции легендарного автомобиля у него ушло три года.
    Флаги России и ЕС
    Главы МИД ЕС обсудят вопросы расширения санкций в отношении РФ
    10:28 11.11.2014
    153Новые санкции в отношении России.
    Как отмечается, министры обсудят также вопросы "поддержки Украины".
    Капитан сборной ЮАР по футболу Сейзо Мейива
    Полиция арестовала подозреваемого в убийстве футболиста сборной ЮАР Мейивы
    07:42 01.11.2014
    71
    Мейива был застрелен в воскресенье вечером в поселке Веслурусе в 20 километрах к югу от Йоханнесбурга в доме своей девушки актрисы и певицы Келли Кхумало.
    Капитан сборной ЮАР по футболу Сейзо Мейива
    Капитан сборной ЮАР по футболу погиб, защищая девушку от грабителей
    12:15 27.10.2014
    149
    Мейива был застрелен в воскресенье вечером в поселке Веслурусе близ Йоханнесбурга в доме своей девушки актрисы и певицы Келли Кхумало.
    Прекращение распространения вируса Эбола в Либерии
    Число жертв от Эболы в Либерии к середине декабря достигнет 90 тыс
    16:05 24.10.2014
    86Эпидемия Эболы
    По последней информации ВОЗ, число зараженных в настоящее время составляет 9814, около 4,5 тысячи человек скончались.
    Прекращение распространения вируса Эбола в Либерии
    ВОЗ пошлет экспертов в Мали, чтобы подготовить страну к Эболе
    12:44 24.10.2014
    61Эпидемия Эболы
    Мали граничит с Гвинеей, наряду с Либерией и Сьерра-Леоне наиболее пострадавшей от заболевания, вспышка которого в регионе длится с начала года.
    Борьба с Эболой. Архивное фото
    КНДР вводит запрет на въезд иностранных туристов из-за Эболы
    12:59 23.10.2014
    47Эпидемия Эболы
    По данным ВОЗ, всего на 19 октября в пяти странах, где был обнаружен вирус Эболы, зарегистрировано 9936 заразившихся и 4877 погибших от смертельного заболевания.
    Соглашение с МАГАТЭ по обогащению урана для Ирана выгодно - посол РФ в Тегеране
    Иран продолжает выполнять соглашения с "шестеркой" - МАГАТЭ
    19:48 20.10.2014
    56
    Иран объединил порядка четырех тонн низкообогащенного урана до уровня природного урана, уточняют в МАГАТЭ.
    НПЗ. Архивное фото
    Мировые цены на нефть снижаются
    17:56 20.10.2014
    204
    На ежегодной встрече в Вене 27 ноября члены ОПЕК должны решить, пойдут ли они на сокращение добычи на фоне ухудшения прогнозов по потреблению нефти в мире и существенного увеличения добычи в США.
    Нефтяная вышка. Архивное фото
    Мировые цены на нефть снижаются на фоне избыточного предложения
    07:57 16.10.2014
    187
    Аналитики связывают падение нефтяных фьючерсов со снижением цен на нефть Саудовской Аравией. Кроме того, они объясняют перенасыщение рынка возвращением на него Ливии и увеличенной добычей сланцевых углеводородов в США.
    Барак Обама
    Мир делает недостаточно, чтобы побороть Эболу - Обама
    07:30 15.10.2014
    108Вирус Эбола шагает по планете
    Президент США Барак Обама заявил, что мировое сообщество делает недостаточно для борьбы с вирусом Эбола.
    Автомобиль полиции в США
    Убитый полицейским в США подросток, возможно, сам применял оружие
    06:15 15.10.2014
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    Эксперты установили, что на руках и одежде застреленного подростка были следы от использования огнестрельного оружия.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,4 тысячи человек - ВОЗ
    21:45 01.10.2014
    65Вирус Эбола шагает по планете
    Как говорится в сообщении ВОЗ, такое число погибших и инфицированных зафиксировано в странах Западной Африки на 28 сентября.
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