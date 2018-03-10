Российская сторона ссылается на видео агентства "Рейтер", утверждая, что на нем батальон "Азов" использует гаубицы Д-30 в районе села Широкино, на самом деле в репортаже указывается, что на видео, проходят военные учения, говорится в заявлении МИД.
Копию автомобиля сконструировал в 1963 году поклонник комиксов о супергерое Форрест Робинсон, для создания Бэтмобиля он использовал корпус и детали автомобиля Oldsmobile 88 1956 года выпуска. На "производство" репродукции легендарного автомобиля у него ушло три года.
Аналитики связывают падение нефтяных фьючерсов со снижением цен на нефть Саудовской Аравией. Кроме того, они объясняют перенасыщение рынка возвращением на него Ливии и увеличенной добычей сланцевых углеводородов в США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".