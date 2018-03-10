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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Жесткая посадка лайнера British Airways в Йоханнесбурге
    Boeing с более 100 пассажирами на борту упал на бок в Йоханнесбурге 
    11:56 27.10.2015
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    В аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР) Boeing 737, принадлежащий авиакомпании British Airways, в понедельник совершил аварийную посадку. Самолет оказался на грани аварии: из-за поломки шасси он совершил жесткую посадку, после чего завалился на бок.
    Более 200 человек пострадали в результате столкновения поездов в ЮАР
    Столкновение поездов в ЮАР 
    13:36 18.07.2015
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    Более 200 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в Йоханнесбурге. Два следовавших в одном направлении состава столкнулись в час пик у станции Бойсенс. Погибших или раненых в критическом состоянии нет.
    При столкновении поездов в Йоханнесбурге пострадали 420 человек
    При столкновении поездов в Йоханнесбурге пострадали 420 человек
    23:43 17.07.2015
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    Как сообщила представитель экстренной аварийной службы Йоханнесбурга Нана Радебе (Nana Radebe), пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы с незначительными травмами.
    Последствия взрывов в Одессе
    Фотоитоги 12 июня: последствия взрывов в Одессе и резни в Харькове 
    18:42 12.06.2015
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    Ночью около 40 человек устроили кровавую резню в студгородке на улице Отакара Яроша в Харькове. Позже поступили сообщения о нападении на улице Клочковской, которая находится возле студгородка.
    Протесты в ЮАР
    В ходе беспорядков в ЮАР задержали более 120 человек
    09:28 23.01.2015
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    Все задержанные, включая одного офицера полиции, участвовали в разграблении местных магазинов, владельцами которых являются иностранные граждане.
    Капитан сборной ЮАР по футболу Сейзо Мейива
    Капитан сборной ЮАР по футболу погиб, защищая девушку от грабителей
    12:15 27.10.2014
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    Мейива был застрелен в воскресенье вечером в поселке Веслурусе близ Йоханнесбурга в доме своей девушки актрисы и певицы Келли Кхумало.
    Оглашение приговора Оскару Писториусу
    Оскар Писториус получил пять лет тюрьмы за убийство своей девушки 
    13:35 21.10.2014
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    Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус во вторник приговорен судом к пяти годам тюремного заключения за убийство Ревы Стенкамп.
    Оскар Писториус
    Писториуса приговорили к пяти годам тюрьмы за убийство своей подруги
    11:46 21.10.2014
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    В сентябре Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве своей девушки Ревы Стенкамп, инцидент произошел 14 февраля 2013 года.
    Оскар Писториус
    Началась заключительная фаза слушаний по делу Писториуса
    11:02 13.10.2014
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    Адвокат Барри Ру вызвал первого свидетеля - психолога Лору Хартценберг. Предполагается, что разбирательство продлится до 16 октября.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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