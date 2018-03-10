В аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР) Boeing 737, принадлежащий авиакомпании British Airways, в понедельник совершил аварийную посадку. Самолет оказался на грани аварии: из-за поломки шасси он совершил жесткую посадку, после чего завалился на бок.
Более 200 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в Йоханнесбурге. Два следовавших в одном направлении состава столкнулись в час пик у станции Бойсенс. Погибших или раненых в критическом состоянии нет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.