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    Гвинея

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Похороны погибших от Эболы
    ООН: более 6 тыс детей в Гвинее лишились родителей из-за Эболы
    21:09 29.12.2015
    155
    Сообщается, что без одного или двух родителей, или опекунов остались 6220 детей. Оправиться после заболевания смогли 230 детей, 519 погибли в ходе лихорадки.
    Скорая в Гвинее
    Жертвами обвала в заброшенной шахте в Гвинее стали 12 золотодобытчиков
    22:43 16.12.2015
    26
    По словам представителя местных властей Алиу Гиссе (Aliou Guisse), число погибших составило 13 человек и большинство из них - женщины. Однако, как уточнила жена одного из погибших, погибли только 12 человек.
    Судно AS Castor
    Украинские моряки после трех месяцев ареста в Гвинее вернулись домой
    01:59 20.09.2015
    498
    Экипаж, в составе которого были украинцы, филиппинцы и один поляк, обвиняли в перевозке наркотических веществ. В частности, гвинейские правоохранители нашли пакеты с кокаином в одном из контейнеров на борту судна.
    ВОЗ сообщила об успехе испытаний вакцины против Эболы
    ВОЗ сообщила об успехе испытаний вакцины против Эболы 
    10:54 01.08.2015
    158Эпидемия Эболы
    Всемирная организация здравоохранения сообщила об успехе испытаний вакцины против вируса Эбола. Испытания проводят власти Гвинеи совместно с ВОЗ, организацией "Врачи без границ" и Норвежским институтом общественного здравоохранения.
    Гвинея: после первой смерти оппозиция призывает остановить протесты. Видео
    Второй день уличных протестов в Гвинее 
    11:43 15.04.2015
    82
    Лидеры оппозиции призвали своих сторонников остановить акции после того, как полиция открыла огонь по манифестантам в одном пригородов Конакри, столицы Гвинеи.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Количество зараженных вирусом Эбола достигло почти 25 тысяч - ВОЗ
    18:13 30.03.2015
    111
    Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
    Ситуация в Серра-Леоне. Архивное фото
    ЮНИСЕФ: каждый пятый заразившийся Эболой - ребенок
    03:40 18.03.2015
    58
    Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество погибших от вируса Эбола превысило 10 тысяч человек, зараженных насчитывается 24350 человек.
    Похороны погибшего от Эболы
    Более 130 новых случаев заболевания Эболой отмечено в Западной Африке
    03:11 05.03.2015
    87Эпидемия Эболы
    В отчете ВОЗ сообщается, что общее число зараженных смертельным вирусом лихорадки Эбола на 4 марта составило 23 тысячи 969 человек, от заболевания скончалось 9 тысяч 807 человек.
    Международный валютный фонд
    МВФ спишет $100 млн долга со стран, пострадавших от Эболы
    19:13 05.02.2015
    39Эпидемия Эболы
    Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард также заявила, что в ближайшее время фонд рассмотрит вопрос о выделении дополнительной помощи Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии в размере 160 миллионов долларов.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Число погибших от Эболы в Африке составило 8959 человек - ВОЗ
    18:58 03.02.2015
    77Эпидемия Эболы
    По информации Всемирной организации здравоохранения, в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне число зараженных составляет 22 тысячи 444 человека.
    Вирусные частицы лихорадки Эбола
    Уровень распространения Эболы снижается - ВОЗ
    23:55 23.01.2015
    48
    Для достижения нулевого распространения вируса международному сообществу сегодня необходимо бороться не только с его последствиями, "а с цепочкой его распространения".
    Вирусные частицы лихорадки Эбола
    ООН фиксирует значительное замедление распространения лихорадки Эбола
    23:39 19.01.2015
    325Эпидемия Эболы
    Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия зафиксировали самые низкие результаты новых случаев заражения за прошедшую неделю.
    Медработник рассказывает о средствах защиты от Эболы в одном из городов Сьерра-Леоне
    Почти 8,5 тыс человек погибло от Эбола в Африке - ВОЗ
    19:41 16.01.2015
    78Эпидемия Эболы
    По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне от вируса Эбола погибло более 8 тысяч человек.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Число погибших в результате заражения Эболой достигло 8429 - ВОЗ
    22:26 14.01.2015
    55Эпидемия Эболы
    Организация сообщает, что за прошедшую неделю в Либерии вирусом заразилось рекордно низкое число человек с июня, а в Сьерра-Леоне и Гвинее - с августа прошлого года.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола
    Эболой в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне заражено более 20 тыс человек
    18:34 29.12.2014
    97Эпидемия Эболы
    Согласно опубликованной статистике за 27 декабря, зараженными в трех наиболее уязвимых странах оказались 20081 человек, из них 9409 человек в Сьерра-Леоне.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Жертвами вируса Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне стали 7693 человека - ВОЗ
    16:58 26.12.2014
    87Эпидемия Эболы
    Согласно статистике ВОЗ, за два дня число погибших в трех наиболее пострадавших от Эболы африканских странах превысило 100 человек, зараженными оказались почти 200 человек.
    Похороны погибших от Эболы во Фритауне
    Число умерших от лихорадки Эбола в мире превысило 7,3 тыс человек
    15:50 20.12.2014
    108
    ВОЗ отмечает, что почти 500 новых смертей по сравнению с опубликованными 17 декабря данными приходятся на три африканские страны - Сьерра-Леоне, Либерия и Гвинея, где продолжает бушевать эпидемия.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Общее количество жертв Эболы приближается к 6,5 тыс - ВОЗ
    20:47 10.12.2014
    111Эпидемия Эболы
    Количество зараженных, по состоянию на 7 декабря, в восьми странах составило 17942 человек, погибло от заболевания 6388 человек.
    Проведение диагностического теста лихорадки Эбола
    Число зараженных Эболой в Африке составило 17800 человек - ВОЗ
    21:14 08.12.2014
    59Эпидемия Эболы
    Число зараженных смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне составило 17800 человек, 6331 погибли, приводит Всемирная организация здравоохранения.
    Лодка. Архивное фото
    Двое рыбаков выжили после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане
    19:47 05.12.2014
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    В июле этого года рыбаки вышли в море и после поломки лодки были отнесены в Тихий океан.
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