По словам представителя местных властей Алиу Гиссе (Aliou Guisse), число погибших составило 13 человек и большинство из них - женщины. Однако, как уточнила жена одного из погибших, погибли только 12 человек.
Экипаж, в составе которого были украинцы, филиппинцы и один поляк, обвиняли в перевозке наркотических веществ. В частности, гвинейские правоохранители нашли пакеты с кокаином в одном из контейнеров на борту судна.
Всемирная организация здравоохранения сообщила об успехе испытаний вакцины против вируса Эбола. Испытания проводят власти Гвинеи совместно с ВОЗ, организацией "Врачи без границ" и Норвежским институтом общественного здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".