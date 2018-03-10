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    Азия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 64
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    Питон и кобра убили друг друга во время схватки
    Питон и кобра убили друг друга во время схватки
    10:10 07.02.2018
    1637
    Фотограф обнаружил змей, когда они уже были мертвы. На фото видно, как кобра вонзила свои зубы в шею питона, а он обвил тугой хваткой ее туловище.
    Сотрудник в офисе биржи
    Азиатские фондовые индексы рухнули вслед за Доу-Джонсом
    17:39 06.02.2018
    177
    Падения на финансовых рынках Азии сказалось и на биржах Лондона, Франкфурта и Парижа, где падение индексов достигало 3%.
    Инопланетное существо всполошило Сеть
    Оживший покемон или бабочка-монстр? Странное существо напугало сеть 
    12:29 26.10.2017
    1203
    На канале Wayan Bali в Youtube неделю назад появилось видео, на котором запечатлено необычное насекомое. По данным СМИ, существо было обнаружено на острове Ява. Оно одновременно поразило и напугало интернет-пространство.
    Кевин Бейлс. Архивное фото
    Волонтеры отслеживают факты рабства в режиме онлайн
    08:32 29.06.2017
    218
    При обнаружении подобных площадок на фотографиях с орбиты их координаты должны передаваться в местные НКО и официальные органы для последующего расследования.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко сделал неправдивое заявление по отмене виз в некоторые страны - СМИ
    14:11 12.05.2017
    1080Европа открывает для украинцев свои границы
    В МИД Украины отметили, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз.
    Мужчина и его жена-змея
    В Азии мужчина женился на трехметровой кобре
    17:43 11.11.2016
    219
    По информации зарубежных СМИ, мужчина считает, что в змею вселилась душа его покойной девушки, погибшей пять лет назад. Именно поэтому он решил связать себя узами брака с коброй.
    Владимир Гройсман
    Гройсман: Украина намерена расширить сотрудничество с Центральной Азией
    18:37 04.10.2016
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    По словам премьера, для Украины "стратегически важно улучшить взаимодействие со странами Центральной Азии", странам следует улучшить взаимодействие совместных межправительственных комиссий, а также усилить сотрудничество в торговле.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цены на нефть на азиатском рынке упали на 5,45%
    04:48 18.04.2016
    182
    На открытии торгов в Азии стоимость нефти марки Brent составила 40,87 доллара, снизившись на 2,23 доллара, цена за баррель нефти WTI опустилась на 2,20 доллара, до 38,6 доллара.
    Президент ЛАГ Ахмед Абуль Гейт
    Ключевые задачи нового генсека ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта
    12:32 11.03.2016
    118
    Утверждённый в качестве нового генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) экс-глава МИД Египта Ахмед Абуль Гейт заявил, что намерен поднять роль Лиги как региональной организации и снизить уровень разногласий между арабскими странами.
    Мусульманские женщины. Архивное фото
    К празднику. Революция в женской мусульманской моде
    15:40 08.03.2016
    672
    Мусульманское женское платье - абайя, предназначенное для ношения в общественных местах, так широко распространенное в странах Персидского залива, в глазах западного мира выглядит как символ несвободы.
    График. Архивное фото
    Экспорт украинской продукции в Среднюю Азию и на Кавказ в январе упал на 60-80%
    18:15 24.02.2016
    521
    Сообщается, что в ходе заседания генерального совета ВТО был рассмотрен инициированный Украиной вопрос торговых ограничений со стороны Российской Федерации.
    Россия вытеснила Иран с пятого места по поставкам нефти в Азию. Видео
    Россия вытеснила Иран с пятого места по поставкам нефти в Азию 
    05:37 19.12.2015
    214
    С января по ноябрь Россия нарастила экспорт в Азию на 23% до 1,3 млн баррелей в день, удвоив долю на рынке до 7,4%. Главным образом, прирост пришелся на Китай и Южную Корею.
    Президент РФ В.Путин. Архивное фото
    Россия создаст с Арменией систему ПВО на Кавказе
    10:19 11.11.2015
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    Министерству обороны России поручено провести с участием МИД РФ переговоры с армянской стороной и подписать от имении России соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе.
    Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы под Алеппо
    Сирийская армия прорвала двухлетнюю блокаду авиабазы на севере Алеппо 
    09:34 11.11.2015
    260Сирия: военное противостояние.
    Сирийские правительственные войска прорвали длившуюся более двух лет блокаду военного аэродрома Кувейрис на севере Алеппо, сообщил РИА Новости военный источник. Подробнее смотрите в видео.
    Флаг США
    США не ограничатся присутствием в Сирии и Ираке 50 спецназовцев - сенатор
    03:34 11.11.2015
    68Военная кампания против "Исламского государства"
    США направляют в Сирию до 50 спецназовцев для координации с местными силами в борьбе против ИГ. Как сообщается, в планах военнослужащих нет участия в боевых действиях.
    Президент США Барак Обама
    Обама решил продлить санкции против Ирана
    00:13 11.11.2015
    127
    Помимо санкций, которые касаются ядерной программы, США сохраняют санкции против Ирана по целому ряду других поводов, включая "поддержку терроризма" и ракетную программу Тегерана.
    Пентагон
    Катастрофа А321 не приведет к кооперации США и РФ против ИГ - Пентагон
    22:46 10.11.2015
    170Сирия: военное противостояние.
    Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, РФ и коалиции по-прежнему разные подходы к кампании против ИГ. По его словам, Россия действует на принципах поддержки режима президента Сирии Башара Ассада, что США считают контрпродуктивным.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама обсудит Сирию в ходе саммита G20 - Белый дом
    21:24 10.11.2015
    182Сирия: военное противостояние.
    Президент США Барак Обама планирует обсудить Сирию и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" в ходе саммита G20, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
    Бойцы сирийской армии на позициях в посёлке Шейх-Мискин
    Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы Кувейрис - источник
    18:58 10.11.2015
    961Сирия: военное противостояние.
    Как сообщил военный источник РИА Новости, была снята блокада, которая продолжалась более двух лет, это удалось сделать после освобождения поселения Шейх Ахмад.
    Ситуация в Сирии
    Центр Латакии подвергся ракетному обстрелу боевиков
    15:04 10.11.2015
    531Сирия: военное противостояние.
    Как сообщил источник в полиции РИА Новости, боевики запустили две самодельные ракеты, первая упала в районе Аукаф, вторая - близ автобусной станции Сбиро, там по предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро ранены.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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