На канале Wayan Bali в Youtube неделю назад появилось видео, на котором запечатлено необычное насекомое. По данным СМИ, существо было обнаружено на острове Ява. Оно одновременно поразило и напугало интернет-пространство.
В МИД Украины отметили, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз.
По словам премьера, для Украины "стратегически важно улучшить взаимодействие со странами Центральной Азии", странам следует улучшить взаимодействие совместных межправительственных комиссий, а также усилить сотрудничество в торговле.
Утверждённый в качестве нового генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) экс-глава МИД Египта Ахмед Абуль Гейт заявил, что намерен поднять роль Лиги как региональной организации и снизить уровень разногласий между арабскими странами.
Мусульманское женское платье - абайя, предназначенное для ношения в общественных местах, так широко распространенное в странах Персидского залива, в глазах западного мира выглядит как символ несвободы.
Министерству обороны России поручено провести с участием МИД РФ переговоры с армянской стороной и подписать от имении России соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, РФ и коалиции по-прежнему разные подходы к кампании против ИГ. По его словам, Россия действует на принципах поддержки режима президента Сирии Башара Ассада, что США считают контрпродуктивным.
Как сообщил источник в полиции РИА Новости, боевики запустили две самодельные ракеты, первая упала в районе Аукаф, вторая - близ автобусной станции Сбиро, там по предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро ранены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".