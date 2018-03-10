Более 20 человек стали жертвами взрыва и пожара на упаковочной фабрике в Бангладеш. Число погибших, по мнению спасателей, далеко не окончательное — более 70 пострадавших оказались в больницах, состояние многих их них критическое.
Пока удалось установить личности 13 погибших, все они были работниками фабрики. Пострадавшие доставлены в местные больницы, им оказывают необходимую помощь. Некоторые из пациентов находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел в 117 километрах от столицы страны Дакки у населенного пункта Шолакия, известного своей открытой площадкой для тысяч мусульман. В четверг верующие собрались на молитву Ид Намаз по случаю окончания священного месяца Рамадан.
Вооруженные люди в пятницу напали на ресторан в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. Среди заложников, главным образом, иностранцы. В операции задействованы более 100 бойцов спецподразделения.
Вооруженные люди в пятницу напали на ресторан в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. Среди заложников, главным образом, иностранцы. В операции задействованы более 100 бойцов спецподразделения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".