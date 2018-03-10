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    Бангладеш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 94
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    Нелегальные мигранты из Бангладеш задержаны в Украине
    В Одессе задержаны 9 нелегальных мигрантов из Бангладеш
    15:35 29.12.2017
    44
    По сообщению Государственной пограничной службы, задержанные иностранцы находились в Украине с нарушением миграционных законов.
    Давка на похоронах бывшего мэра в Бангладеш
    Давка на похоронах бывшего мэра в Бангладеш: погибли десять человек
    12:32 18.12.2017
    56
    В результате инцидента многие пострадали. Полиция опасается, что число погибших со временем может значительно возрасти.
    В Бангладеш успешно разделили сиамских близнецов младенцев
    Почти Боги. В Бангладеш врачи успешно разделили сиамских близнецов 
    14:41 04.08.2017
    604
    Медикам в Бангладеш удалось успешно разделить 10-месячных сиамских близнецов. Во время операции использовались методы новаторской хирургии.
    Скорая в Бангладеш. Архивное фото
    В Бангладеш столкнулись два автобуса, погибли 11 человек
    08:57 12.02.2017
    26
    По данным полиции, одиннадцать пассажиров, включая двух детей и четырех женщин, погибли на месте в результате лобового столкновения двух автобусов.
    Тушение пожара на фабрике в Бангладеш
    Взрыв на фабрике в Бангладеш: более 20 погибших 
    13:46 10.09.2016
    105
    Более 70 пострадавших при взрыве и пожаре оказались в больницах, состояние многих их них критическое. Кроме того, есть опасения, что под завалами ещё могут оставаться рабочие.
    Тушение пожара на фабрике в Бангладеш
    Тушение мощного пожара на фабрике в Бангладеш 
    12:35 10.09.2016
    39
    Более 20 человек стали жертвами взрыва и пожара на упаковочной фабрике в Бангладеш. Число погибших, по мнению спасателей, далеко не окончательное — более 70 пострадавших оказались в больницах, состояние многих их них критическое.
    Пожар на фабрике в Бангладеш
    Число погибших при взрыве на фабрике в Бангладеш возросло до 21
    11:57 10.09.2016
    132
    Пока удалось установить личности 13 погибших, все они были работниками фабрики. Пострадавшие доставлены в местные больницы, им оказывают необходимую помощь. Некоторые из пациентов находятся в критическом состоянии.
    Пожар на фабрике в Бангладеш
    Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш выросло до 15
    08:54 10.09.2016
    91
    Утром в субботу в городе Газипур на упаковочной фабрике компании Tempako произошел взрыв. По предварительной версии, взорвался бойлер. На месте работает два десятка пожарных расчетов.
    В Бангладеш на фабрике начался масштабный пожар
    Сильный пожар на фабрике в Бангладеш 
    07:53 10.09.2016
    75
    В Бангладеш на упаковочной фабрике произошел пожар. Инцидент случился утром в 6:15 по местному времени в городе Газипур. По последним данным, погибли 12 человек.
    В Бангладеш начался штурм ресторана с заложниками
    В Бангладеш прогремел взрыв, есть жертвы и раненые
    09:11 07.07.2016
    66Захват заложников в Бангладеш
    Инцидент произошел в 117 километрах от столицы страны Дакки у населенного пункта Шолакия, известного своей открытой площадкой для тысяч мусульман. В четверг верующие собрались на молитву Ид Намаз по случаю окончания священного месяца Рамадан.
    На месте захвата заложников в Бангладеш
    ИГ угрожает новыми терактами в Бангладеш
    07:42 06.07.2016
    39Захват заложников в Бангладеш
    В интернете была размещена видеозапись, предположительно снятая в сирийской Ракке, контролируемой в настоящее время ИГ. На ней запечатлены три боевика бангладешского происхождения.
    Ресторан в Бангладеш, в котором террористы захватили заложников
    Не все 20 погибших в теракте в Бангладеш были иностранцами - власти
    15:51 02.07.2016
    166Захват заложников в Бангладеш
    В Минобороны Бангладеша отказались подтвердить данные о том, что большинство погибших были гражданами Италии и Японии, сославшись на то, что процесс опознания не закончен.
    Австрии. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: заложники в Дакке, сенсация в Австрии, манипуляции США
    13:50 02.07.2016
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    Мировые СМИ пишут о захвате террористами заложников в ресторане в столице Бангладеш, об отмене результатов выборов в Австрии, а также о заниженном в отчете количестве жертв авиаударов США
    На месте захвата заложников в Бангладеш
    При атаке боевиков на ресторан в Бангладеш погибли 20 иностранцев
    11:55 02.07.2016
    284Захват заложников в Бангладеш
    В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек, в том числе одного гражданина Японии и двух граждан Шри-Ланки. Большинство погибших были итальянцами или японцами.
    На месте захвата заложников в Бангладеш
    Атака на ресторан с туристами в Бангладеш: кадры с места ЧП 
    08:26 02.07.2016
    445Захват заложников в Бангладеш
    Вооруженные люди в пятницу напали на ресторан в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. В ходе перестрелки с боевиками погибли двое полицейских.
    На месте захвата заложников в Бангладеш
    Полиция Бангладеш ликвидировала террористов, напавших на ресторан
    07:59 02.07.2016
    364Захват заложников в Бангладеш
    Ресторан, на который было совершено нападение, пользуется популярностью у иностранных туристов и дипломатов. По данным ТВ, операция по освобождению заложников завершена.
    Захват заложников в Бангладеш: десятки раненных. Видео
    Захват заложников в Бангладеш: десятки раненных 
    07:14 02.07.2016
    170Захват заложников в Бангладеш
    Полиция Бангладеш освободила 12 заложников, в том числе двух иностранцев, сообщил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Японии Коити Хагиуда.
    В Бангладеш начался штурм ресторана с заложниками
    Два мощных взрыва произошли в здании ресторана с заложниками в Бангладеш
    06:46 02.07.2016
    142Захват заложников в Бангладеш
    Вооруженные люди в пятницу напали на ресторан в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. Среди заложников, главным образом, иностранцы. В операции задействованы более 100 бойцов спецподразделения.
    В Бангладеш начался штурм ресторана с заложниками
    Около 10 заложников освобождены в ходе штурма ресторана в Бангладеш
    06:32 02.07.2016
    130Захват заложников в Бангладеш
    Вооруженные люди в пятницу напали на ресторан в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. Среди заложников, главным образом, иностранцы. В операции задействованы более 100 бойцов спецподразделения.
    В Бангладеш начался штурм ресторана с заложниками
    В Бангладеш начался штурм ресторана с заложниками
    05:15 02.07.2016
    235Захват заложников в Бангладеш
    Как отмечается, в ходе перестрелки с боевиками погибли двое полицейских. Число пострадавших, по разным оценкам, варьируется от 25 до 40 человек.
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