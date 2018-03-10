Согласно приговору Павлоградского горрайонного суда, Виктора Назарова признали виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.
По словам подсудимого, в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей, выступавших в суде, были "предположения" и "информация, интерпретированная по собственному усмотрению".
Наземные спасатели и летчик-наблюдатель Иркутской Авиалесоохраны, доставлявший на вертолете Ми-8 десантников-пожарных на тушение лесного пожара, обнаружили разбившийся в тайге в Иркутской области самолет Ил-76, весь экипаж которого, вероятно, погиб.
По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, самолет почти полностью сгорел, кроме хвостового оперения. В районе обнаружения самолета наблюдается очень плотное задымление.
Лесной пожар действует на месте крушения в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России, сообщил источник в правительстве региона. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся в Иркутской области Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян.
Как сообщается, на заседание суда, кроме начальника Генштаба, вызвали командира 25-й бригады транспортной авиации Дмитрия Мимрикова, который в день трагедии смог посадить свой самолет в луганском аэропорту.
Как говорится в сообщении, решение об их убытии к месту постоянной дислокации было принято в связи с выводом основной группировки войск и, как следствие, сокращением объемов работ по материально-техническому обеспечению.
Информация о проблемах на борту самолета поступили в 13.10/ Воздушное судно следовало из Москвы (Домодедово) в Новосибирск. На борту находилось восемь членов экипажа - самолет грузовой и пассажиров не возит.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".