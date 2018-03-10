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    Ил-76

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    Генерала Назарова осудили на 7 лет тюрьмы за сбитый Ил-76 под Луганском
    17:40 27.03.2017
    1560Cбит военный самолет под Луганском
    Согласно приговору Павлоградского горрайонного суда, Виктора Назарова признали виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.
    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    Генерал Назаров не признал своей вины в крушении Ил-76 под Луганском
    23:38 14.03.2017
    239
    По словам подсудимого, в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей, выступавших в суде, были "предположения" и "информация, интерпретированная по собственному усмотрению".
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Ошибка пилота является основной версией крушения Ил-76 под Иркутском
    03:48 06.07.2016
    233
    Как следует из расшифровки речевого самописца, о каких-либо проблемах на борту пилоты не говорили. Авария произошла еще до подлета самолета к очагу пожара - самолет рухнул вместе с водой.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Расшифровка "черных ящиков" Ил-76 показала исправность работы всех систем
    05:59 05.07.2016
    340Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По сообщению Межгосударственного авиационного комитета, "в ходе предварительного анализа данных установлено, что они (самописцы) содержат информацию об авиационном происшествии".
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    В иркутской тайге найдены фрагменты самолета Ил-76
    07:10 04.07.2016
    317Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Наземные спасатели и летчик-наблюдатель Иркутской Авиалесоохраны, доставлявший на вертолете Ми-8 десантников-пожарных на тушение лесного пожара, обнаружили разбившийся в тайге в Иркутской области самолет Ил-76, весь экипаж которого, вероятно, погиб.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Поисковая операция на месте крушения Ил-76 МЧС РФ завершена
    06:41 04.07.2016
    424Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Тела всех членов экипажа разбившегося под Иркутском Ил-76 обнаружены
    06:02 04.07.2016
    251Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, на месте крушения самолета в ходе поисковой операции обнаружены тела еще двух челнов экипажа Ил-76.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    МАК: экипаж упавшего под Иркутском Ил-76 погиб, самолет разрушен
    22:30 03.07.2016
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    Как сообщается, межгосударственный авиационный комитет завершил работу на месте крушения самолёта МЧС Ил-76 под Иркутском, изъяв необходимое оборудование.
    Ил-76, потерпевший крушение в Иркутской области. Видео
    Крушение Ил-76 в Иркутской области. Кадры с места происшествия 
    17:30 03.07.2016
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    Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся самолет Ил-76 в Иркутской области ранее не вышедший на связь при тушении природных пожаров. Смотрите на видео кадры с места крушения.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Рухнувший под Иркутском Ил-76 МЧС РФ почти полностью сгорел
    05:50 03.07.2016
    812
    По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, самолет почти полностью сгорел, кроме хвостового оперения. В районе обнаружения самолета наблюдается очень плотное задымление.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России 
    05:23 03.07.2016
    383
    Лесной пожар действует на месте крушения в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России, сообщил источник в правительстве региона. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся в Иркутской области Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Наземная группа спасателей нашла обломки пропавшего под Иркутском Ил-76
    03:49 03.07.2016
    492
    По информации оперативного штаба по поиску самолета, около 02.00 в 4 км южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок обнаружен пропавший самолёт МЧС Ил-76.
    Вылет пропавшего Ил-76 в России. Видео
    Вылет пропавшего Ил-76 в России 
    14:53 02.07.2016
    928
    Экипаж пропавшего Ил-76, прибывшего в Восточную Сибирь из Москвы, защитил от огня в Иркутской области 30 населенных пунктов. Смотрите на видео, как велась борьба со стихией до исчезновения самолета.
    Самолет Ил-76
    Озвучены две версии падения Ил-76 в РФ
    08:50 02.07.2016
    1627
    Специалисты МЧС России определили место в Иркутской области, где, возможно, упал самолет Ил-76. По последним данным, спасатели на вертолетах добрались до района поисков.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Муженко допросили по делу о крушении Ил-76 в Луганске
    03:36 23.06.2016
    423
    Как сообщается, на заседание суда, кроме начальника Генштаба, вызвали командира 25-й бригады транспортной авиации Дмитрия Мимрикова, который в день трагедии смог посадить свой самолет в луганском аэропорту.
    Самолет Ил-76
    Ил-76 со 160 военными вылетел из Сирии и взял курс на Россию
    07:31 23.03.2016
    278РФ и США: железный занавес
    Как говорится в сообщении, решение об их убытии к месту постоянной дислокации было принято в связи с выводом основной группировки войск и, как следствие, сокращением объемов работ по материально-техническому обеспечению.
    Самолет Ил-76
    Самолет Ил-76 с отказавшим двигателем сел в аэропорту Ульяновска
    16:40 01.10.2015
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    Информация о проблемах на борту самолета поступили в 13.10/ Воздушное судно следовало из Москвы (Домодедово) в Новосибирск. На борту находилось восемь членов экипажа - самолет грузовой и пассажиров не возит.
    Самолет Ил-76
    Ил-76 с отказавшим двигателем готовится к посадке в Ульяновске - источник
    15:58 01.10.2015
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    Предварительно, произошел отказ одного из четырех двигателей, все аэродромные службы приведены в готовность, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
    В Днепропетровске почтили память погибших десантников
    В Днепропетровске почтили память десантников, погибших при крушении Ил-76 
    14:51 12.06.2015
    619Обстрелы на Донбассе
    Родственники и сослуживцы погибших парней 11 июня собрались на Аллее Героев в Днепропетровске. Здесь — имена и фотографии всех погибших десантников, пилотов, бортинженеров и техников Ил-76.
    Мемориал военнослужащим, которые погибли в результате аварии Ил-76, в Мелитополе
    В Мелитополе открыли мемориал памяти экипажа Ил-76, сбитого над Луганском
    13:20 12.06.2015
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    В июне минувшего года Ил-76 ВВС Украины был сбит в районе луганского аэропорта. В пятницу памятник погибшему экипажу Ил-76 открыли на территории части А 3840 военно-транспортной авиации.
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