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    Дели

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Украинка Алена Сподынюк победила на международном конкурсе супермоделей
    Украинка стала победительницей международного конкурса супермоделей
    21:08 23.04.2017
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    Всего в конкурсе принимали участие 40 девушек из разных стран. Одной из благотворительных миссий конкурса в этом году стала идея борьбы с насилием над женщинами.
    Из-за смога в Дели жители вышли на акции протеста. Видео
    Из-за смога в Дели жители вышли на акции протеста 
    23:39 06.11.2016
    57Суперштормы накрыли Европу
    Власти города Нью-Дели распорядились закрыть на три дня все школы, приостановить строительные работы и поливать водой улицы из-за беспрецедентно густого смога, накрывшего индийскую столицу.
    Дели
    Дели из-за сильного смога превратился в "газовую камеру" - министр
    18:56 06.11.2016
    70
    Главный министр Дели Арвинд Кеджривал обвинил в ситуации фермеров соседних штатов, сжигающих отходы. Он порекомендовал жителям города не выходить на улицу и, по возможности, работать из дома.
    Пожар в здании Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) в центре Дели
    Масштабный пожар в здании индийской FICCI в центре Дели 
    07:47 26.04.2016
    36
    Пожар произошел в здании Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) в центре Дели. К зданию подъехали 35 пожарных машин. Двое пожарных серьезно пострадали в ходе тушения огня и были доставлены в больницу.
    Индийская женщина
    Обыкновенное чудо. Немного о жизни в индийских трущобах
    19:37 10.01.2016
    1905
    Заклинатели огня и маги, кукловоды и канатоходцы, дрессировщики обезьян, резчики по дереву и барабанщики из индийского штата Раджастхан разбили палаточный городок близ Нью-Дели в 1950-х годах.
    Эвакуация украинцев из Непала. Ил-76
    Самолет, эвакуирующий украинцев из Непала, пробил колесо в Дели - СМИ
    02:58 06.05.2015
    455Землетрясение в Непале
    Как сообщают СМИ, борт вынужден был сделать техническую остановку по дороге в Украину в Дели или Баку для дозаправки и отдыха экипажа. Пока неизвестно, когда самолет вновь отправится в Украину.
    Разрушения в Непале с высоты птичьего полета
    Самолет для эвакуации украинцев вылетел из Дели в Катманду - МИД
    16:53 05.05.2015
    390Землетрясение в Непале
    Самолет Минобороны Ил-76 вылетел для эвакуации граждан Украины в Дели еще ночью 30 апреля. На эвакуацию украинцев из Непала было выделено 7,4 миллиона гривен.
    Зорян Шкиряк обедает на улице вместе с журналистами
    Как Зорян Шкиряк спасает украинцев в Непале 
    12:25 05.05.2015
    1545Землетрясение в Непале
    Исполняющий обязанности главы Госслужбы ЧС Украины уже пять дней, как улетел в Непал для эвакуации украинцев, оказавшихся там в момент землетрясения. Самолет Ил-76 поломался, а посадку чартера откладывали несколько раз.
    Разрушения в Непале с высоты птичьего полета
    Украинцы в Непале уже устали ждать эвакуации — очевидец
    16:08 04.05.2015
    1769Землетрясение в Непале
    Об украинцах, которые после землетрясения в Непале поселились в украинском консульстве, заботятся очень хорошо, обеспечено трехразовое питание, сообщила руководитель туристического клуба "Вездеход" Галина Тодоренко, которая уже вернулась в Украину.
    Самолет ГСЧС вылетел в Непал для эвакуации украинцев
    Эвакуация украинцев из Непала откладывается еще минимум на два дня - СМИ
    07:20 04.05.2015
    290Землетрясение в Непале
    Как сообщил журналист Богдан Кутепов, для ремонта Ил-76, который должен был эвакуировать украинцев, доставили неподходящую запчасть. МИД рассматривает возможность эвакуировать украинцев альтернативно.
    Разрушительное землетрясение в Непале
    Появилась информация об очередной задержке эвакуации украинцев из Непала
    06:20 04.05.2015
    749Землетрясение в Непале
    Сертифицированную в Украине деталь к насосу турбины Ил-76 доставили в Дели и установили на самолет, однако он не может запустить двигатели, сообщил один из журналистов, находящийся в Катманду.
    Самолет ГСЧС вылетел в Непал для эвакуации украинцев
    Украинский Ил-76 вылетит в Непал для эвакуации граждан 3 мая
    18:30 01.05.2015
    209Землетрясение в Непале
    По информации Минобороны, на данный момент Ил-76 ремонтируют в Дели, а предварительно разрешение на перелет предоставлен на 3 мая этого года.
    Укроборонпром представил мобильную радиолокационную станцию Дельта на выставке вооружений DEFEXPO-2014
    Украина представила мобильную РЛС и беспилотник на выставке в Дели
    13:13 08.02.2014
    276
    "Укроборонпром" представил мобильную радиолокационную станцию (РЛС) "Дельта" и многоцелевой беспилотник Р-100 на выставке вооружений DEFEXPO-2014 в Дели.
    Жилой дом обрушился в столице Индии
    09:09 09.10.2013
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    Здание, построенное около 150 лет назад, обрушилось рано утром. На место инцидента прибыли уже шесть пожарных расчетов, спасатели. Начата операция по разбору завалов. Пока не ясно, есть ли под завалами люди.
    Самолет совершает посадку в туманe
    Туман привел к задержкам 16 рейсов в аэропорту Дели
    15:19 04.01.2013
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    Шестнадцать авиарейсов были задержаны в пятницу в международном аэропорту имени Индиры Ганди (Дели) из-за сильного тумана, заявила администрация аэропорта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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