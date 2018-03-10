Пожар произошел в здании Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) в центре Дели. К зданию подъехали 35 пожарных машин. Двое пожарных серьезно пострадали в ходе тушения огня и были доставлены в больницу.
Исполняющий обязанности главы Госслужбы ЧС Украины уже пять дней, как улетел в Непал для эвакуации украинцев, оказавшихся там в момент землетрясения. Самолет Ил-76 поломался, а посадку чартера откладывали несколько раз.
Об украинцах, которые после землетрясения в Непале поселились в украинском консульстве, заботятся очень хорошо, обеспечено трехразовое питание, сообщила руководитель туристического клуба "Вездеход" Галина Тодоренко, которая уже вернулась в Украину.
Здание, построенное около 150 лет назад, обрушилось рано утром. На место инцидента прибыли уже шесть пожарных расчетов, спасатели. Начата операция по разбору завалов. Пока не ясно, есть ли под завалами люди.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".