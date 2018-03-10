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    Воздушные силы Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Зенитно-ракетный комплекс. Пуск ракеты. Архивное фото
    ВСУ подтвердили перемещение линии опасных зон в связи с ракетными пусками
    11:18 01.12.2016
    756Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Как отмечается в сообщении командования Воздушных сил ВС Украины, были приняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний, просчитаны риски, которые могут возникать во время проведения испытаний.
    Украинский военнослужащий в Луганской области
    Генштаб: с начала перемирия 5 сентября в Донбассе погибли 192 военных
    14:08 09.12.2014
    198Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    С 9.00 вторника в Донбассе действует согласованное при посредничестве ОБСЕ перемирие.
    Ополченцы сбили истребитель МИГ-29 в Луганской области. Видео
    Ополченцы сбили истребитель МИГ-29 в Луганской области 
    10:44 18.08.2014
    602Юго-Восток Украины: АТО.
    Ополченцы в ночь на воскресенье сбили украинский истребитель МиГ-29 в Луганской области, катапультировавшемуся пилоту удалось спастись, заявил спикер штаба спецоперации силовиков на востоке Украины Леонид Матюхин в комментарии Пятому каналу.
    Тренировочный лагерь батальона Восток в Донецкой области
    Почему Украина теряет самолеты в зоне АТО
    12:10 26.07.2014
    9116АТО на Юго-Востоке.
    Украинские ВВС недооценили противника, и сегодня штурмовая авиация стоит на пороге исчезновения вслед за вертолетами и тяжелыми транспортными самолетами.
    Штурмовик Су-25
    Силовики нанесли авиаудар по базе ополченцев под Луганском
    19:52 11.07.2014
    2289АТО на Юго-Востоке.
    Силовики заявили, что нанесли в пятницу авиаудар по базе ополченцев на территории шахты "Новая" в районе Краснодона в Луганской области.
    Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска
    Бесславный конец военно-транспортной авиации Украины
    15:34 20.06.2014
    9551Спецоперация на востоке Украины
    Похоже, крушение самолета в окрестностях аэропорта Луганска, когда погибли 49 украинских военных, ставит точку в славной истории транспортной авиации Украины, пишет Денис Селезнев.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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