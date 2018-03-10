Как отмечается в сообщении командования Воздушных сил ВС Украины, были приняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний, просчитаны риски, которые могут возникать во время проведения испытаний.
Ополченцы в ночь на воскресенье сбили украинский истребитель МиГ-29 в Луганской области, катапультировавшемуся пилоту удалось спастись, заявил спикер штаба спецоперации силовиков на востоке Украины Леонид Матюхин в комментарии Пятому каналу.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.