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    Ми-24

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Пара Ми-24 над пляжем в Коблево. Видео
    Пара Ми-24 ВСУ над пляжем в Коблево 
    05:35 30.08.2016
    1151
    В сети опубликовано видео, на котором два вертолета Вооруженных сил Украины в боевом порядке барражируют на низкой высоте над пляжем с отдыхающими в Коблево Николаевской области.
    Обломки сбитого вертолета Ми-24. Видео
    Минобороны Армении опубликовало кадры сбитого Ми-24 
    23:21 02.04.2016
    1553Обострение в зоне карабахского конфликта
    На видео, опубликованном военным ведомством Армении, видны обгоревшие обломки вертолета, разбросанные по пустырю, фрагмент номера, лежащие на месте падения боевые снаряды.
    Боевой вертолет Ми-24П. Архивное фото
    Россия усилила свою военную базу в Армении
    09:30 08.12.2015
    290
    Пресс-служба Южного военного округа в Армении сообщила, что вертолеты размещены на приспособленных стоянках, рядом с истребителями МиГ-29, российского авиационного соединения.
    Российские вертолеты в Сирии. Видео
    Российские вертолеты в операции против ИГ в Сирии 
    18:22 06.10.2015
    1942Сирия: военное противостояние.
    Россия в ходе операции своей ударной авиации в Сирии использует не только самолеты, но и вертолеты, сообщил журналистам на аэродроме "Хмеймим" представитель воздушно-космических сил полковник Игорь Климов.
    Под Киевом разбился военный вертолет Ми-8
    Военная прокуратура открыла дело по факту падения вертолета под Киевом
    20:38 24.03.2015
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    В пресс-службе генпрокуратуры Украины сообщили, что расследование продолжается, рассматриваются различные версии этого происшествия.
    На месте крушения вертолета в Киевской области
    Военный вертолет, упавший в Киевской области, летел на плановый техосмотр
    19:40 24.03.2015
    263
    По словам официального представителя генштаба ВСУ Владислава Селезнева, вертолет восстановлению не подлежит, на месте трагедии работает комиссия, которая должна установить причины и обстоятельства крушения.
    Вертолет Ми-24. Архивное фото
    Экипаж сбитого в Карабахе вертолета погиб - Минобороны Азербайджана
    22:13 12.11.2014
    297
    Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что ВС страны сбили "вертолет марки Ми-24, принадлежащий вооруженным силам республики Армения", который "вышел на боевой курс, попытался атаковать позиции Азербайджана".
    Учения Черноморского флота РФ. Архивное фото
    Подразделения ВКО Балтфлота провели боевые учения
    13:04 03.10.2014
    76
    В ходе учений по отработке авиационного удара условного противники авиаудары были отражены ракетными зенитными комплексами С-300.
    Украинские военные в Дебальцево
    Состояние украинской армии до и после АТО
    13:02 02.10.2014
    93163Война в АТО: картина без прикрас.
    Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
    Ситуация в районе аэропорта Донецка
    Донецкий аэропорт: захватить нельзя, сдать невозможно
    18:48 01.10.2014
    18826Война в АТО: картина без прикрас.
    Аэропорт "Донецк"впервые попал в военные сводки лишь 26 мая, когда Государственной авиационной службой его работа была приостановлена, но с тех пор уже почти пять месяцев объект не покидает первые полосы и топы СМИ из-за активных боевых столкновений.
    Северный флот ВМФ России. Архивное фото
    Балтийский флот РФ начал учения ракетного соединения береговых войск
    10:23 01.10.2014
    460
    Во время первого этапа учений были отработаны задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
    Тренировочный лагерь батальона Восток в Донецкой области
    Почему Украина теряет самолеты в зоне АТО
    12:10 26.07.2014
    9116АТО на Юго-Востоке.
    Украинские ВВС недооценили противника, и сегодня штурмовая авиация стоит на пороге исчезновения вслед за вертолетами и тяжелыми транспортными самолетами.
    Вертолет Ми-24 ВС Украины
    Силовики опровергли данные о сбитом ополченцами вертолете
    11:14 13.07.2014
    1507АТО на Юго-Востоке.
    Силовики Украины опровергают информацию о якобы сбитом ополченцами ночью украинском военном вертолете МИ-24. Все воздушные суда - и самолеты, и вертолеты, которые задействованы в операции, - в исправном состоянии.
    Автомобиль скорой помощи
    Минобороны: 7 силовиков ранены при эвакуации вертолета под Славянском
    11:02 15.06.2014
    663Восстановление Славянска
    Силовики с боем эвакуировали вертолет бригады армейской авиации Ми-24, который на прошлой неделе совершил вынужденную посадку после обстрела ополченцами под Славянском, в ходе эвакуации ранены семь военнослужащих.
    Ситуация возле Славянска
    Ополченцы Славянска подбили еще один вертолет
    13:13 04.06.2014
    523Восстановление Славянска
    Ополченцы Славянска заявляют об очередном подбитом вертолете Ми-24 армии. По словам очевидцев, вертолет задымился и "жестко сел" в районе блокпоста.
    Вертолет Ми-24
    Вертолет Ми-24 войск Украины совершил жесткую посадку под Севастополем
    21:45 18.09.2013
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    "Вертолет совершил жесткую посадку, однако информации о пострадавших нет. Военные не обращались ни к спасателям, ни к медикам", - сообщил источник.
    Вертолеты Ми-24
    Украина отремонтировала для африканской страны партию вертолетов Ми-24
    14:14 17.09.2013
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    Специалисты предприятия "Авиакон" также провели занятия по подготовке и повышению квалификации пилотов из страны-заказчика. Каждый из пилотов прошел летный курс продолжительностью 30 часов, получив соответствующий сертификат.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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