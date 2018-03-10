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Аэропорт "Донецк"впервые попал в военные сводки лишь 26 мая, когда Государственной авиационной службой его работа была приостановлена, но с тех пор уже почти пять месяцев объект не покидает первые полосы и топы СМИ из-за активных боевых столкновений.