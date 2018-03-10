Россия в ходе операции своей ударной авиации в Сирии использует не только самолеты, но и вертолеты, сообщил журналистам на аэродроме "Хмеймим" представитель воздушно-космических сил полковник Игорь Климов.
По словам официального представителя генштаба ВСУ Владислава Селезнева, вертолет восстановлению не подлежит, на месте трагедии работает комиссия, которая должна установить причины и обстоятельства крушения.
Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что ВС страны сбили "вертолет марки Ми-24, принадлежащий вооруженным силам республики Армения", который "вышел на боевой курс, попытался атаковать позиции Азербайджана".
Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
Аэропорт "Донецк"впервые попал в военные сводки лишь 26 мая, когда Государственной авиационной службой его работа была приостановлена, но с тех пор уже почти пять месяцев объект не покидает первые полосы и топы СМИ из-за активных боевых столкновений.
Силовики Украины опровергают информацию о якобы сбитом ополченцами ночью украинском военном вертолете МИ-24. Все воздушные суда - и самолеты, и вертолеты, которые задействованы в операции, - в исправном состоянии.
Силовики с боем эвакуировали вертолет бригады армейской авиации Ми-24, который на прошлой неделе совершил вынужденную посадку после обстрела ополченцами под Славянском, в ходе эвакуации ранены семь военнослужащих.
Специалисты предприятия "Авиакон" также провели занятия по подготовке и повышению квалификации пилотов из страны-заказчика. Каждый из пилотов прошел летный курс продолжительностью 30 часов, получив соответствующий сертификат.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".