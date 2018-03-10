Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" отправится в понедельник из порта Кронштадт в кругосветное плавание впервые за 30 лет, сообщает пресс-служба Балтфлота.
В историческом фестивале "Прорыв", посвященном 99-й годовщине Гумбинненского сражения Первой мировой войны, примут участие более 300 человек из реконструкторских клубов России, Украины, Белоруссии, Чехии и Польши.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".