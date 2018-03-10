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    Балтийский флот ВМФ России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
    Командование НАТО испугалось активности российских подлодок в Европе
    21:03 22.12.2017
    412НАТО: надо или не надо?
    По словам натовского адмирала Эндрю Леннона, военные РФ "проявляют интерес с подводной инфраструктуре НАТО", в частности каналам связи между США и Европой.
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017" 
    02:18 17.09.2017
    367"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
    Десантный катер нового поколения Денис Давыдов на вооружении Балтийского флота. Архивное фото
    Военнослужащие Балтийского флота в РФ подняты по тревоге
    09:21 10.09.2015
    267
    В ходе учений будет отработано отражение нападения условного противника, ориентирование в незнакомом районе и вопросы жизнеобеспечения на привалах, преодоления зараженных участков местности.
    Заместитель командующего Балтийского флота России, бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Сергей Елисеев (в центре)
    ГПУ: замкомандующий Балтфлота РФ подозревается в дезертирстве и измене
    12:45 04.08.2015
    522Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины сейчас находится в России на службе в должности заместителя командующего Балтийским флотом Военно-Морского Флота РФ.
    Учения Черноморского флота РФ. Архивное фото
    Подразделения ВКО Балтфлота провели боевые учения
    13:04 03.10.2014
    76
    В ходе учений по отработке авиационного удара условного противники авиаудары были отражены ракетными зенитными комплексами С-300.
    Северный флот ВМФ России. Архивное фото
    Балтийский флот РФ начал учения ракетного соединения береговых войск
    10:23 01.10.2014
    460
    Во время первого этапа учений были отработаны задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
    Города России. Кронштадт
    Судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" выходит в кругосветное плавание
    00:19 18.08.2014
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    Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" отправится в понедельник из порта Кронштадт в кругосветное плавание впервые за 30 лет, сообщает пресс-служба Балтфлота.
    Реконструкция сражения эпохи Первой мировой войны. Архив
    Военнослужащие Балтфлота переоденутся в мундиры начала ХХ века
    15:02 02.08.2013
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    В историческом фестивале "Прорыв", посвященном 99-й годовщине Гумбинненского сражения Первой мировой войны, примут участие более 300 человек из реконструкторских клубов России, Украины, Белоруссии, Чехии и Польши.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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