Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
Лукашенко также сообщил, что рассказывает сыну Николаю на ночь, как отказался от взятки в 5 миллиардов долларов, что признал бы Абхазию и ЮжОсетию и даже о предложении по освоению нераспаханных земель Калининградской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".