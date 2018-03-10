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    МАЗ (автомобиль)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    ЧП на соревнованиях грузовиков в РФ. Видео
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    23:53 29.04.2016
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    Спортивный грузовик МАЗ во время покорения песчаного бархана въехал в толпу журналистов. Один из фотографов споткнулся, упал и в результате попал под колеса 8-тонного МАЗа.
    В Хмельницкой области произошло ДТП
    В Хмельницкой области произошло ДТП, 7 человек травмированы
    11:57 17.01.2015
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    Двое из пострадавших находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Среди пассажиров автомобиля также был двухлетний ребенок.
    Украинские военные в Дебальцево
    Состояние украинской армии до и после АТО
    13:02 02.10.2014
    93163Война в АТО: картина без прикрас.
    Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
    Александр Лукашенко
    Лукашенко: отношения с Путиным дружеские, но Баумгертнер будет сидеть
    20:14 11.10.2013
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    Лукашенко также сообщил, что рассказывает сыну Николаю на ночь, как отказался от взятки в 5 миллиардов долларов, что признал бы Абхазию и ЮжОсетию и даже о предложении по освоению нераспаханных земель Калининградской области.
    Сборка автомобилей Маз
    МАЗ в 2013 году поставит 1 тыс зерновозов в Украину
    18:39 27.09.2012
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    МАЗ в 2013 году поставит одну тысячу зерновозов в Украину, сообщил заместитель генерального директора МАЗа по техническому развитию Дмитрий Короткевич.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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