наверх
10.03.201816:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ка-27

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Российские истребители над американским эсминцем
    Российские истребители Су-24 и американский эсминец Donald Cook 
    04:10 15.04.2016
    2061
    Как заявил Госсекретарь США Джон Керри, США не позволит "запугивать себя в открытом море". Он также напомнил, что российской стороне была донесена позиция США об опасности подобных действий.
    Эсминец ВМС США Дональд Кук проводит воздушную операцию с украинским вертолетом КА-27 во время учений Sea Breeze 2015
    Эсминец США с украинским вертолетом проводят воздушную операцию на Sea Breeze
    13:01 10.09.2015
    171
    Воздушная операция американского эсминца и украинского вертолета проходит в рамках украинско-американских военных учений, которые продлятся в Украине до 12 сентября.
    Вертолет Ка-27. Архивное фото
    Морская авиация России проводит учения в Крыму
    09:54 23.01.2015
    540Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Крыму на полигоне "Опук" проводятся учения морской авиации Черноморского флота России. Выполняют учебные полеты с пуском реактивных снарядов.
    Учения Черноморского флота РФ. Архивное фото
    Подразделения ВКО Балтфлота провели боевые учения
    13:04 03.10.2014
    76
    В ходе учений по отработке авиационного удара условного противники авиаудары были отражены ракетными зенитными комплексами С-300.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги