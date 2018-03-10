наверх
10.03.201820:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    БТР-80

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Танк украинских военных
    Практические занятия по вождению танков для срочников 
    21:17 05.08.2015
    784
    В Харькове группа солдат срочной военной службы, призванных в мае-июне, успешно завершили обучение по программам подготовки механиков-водителей танка и боевой машины пехоты. Подготовка продолжалась два.
    Погрузка реактивной системы залпового огня Ураган ВСУ на ж/д станции в Артемовске
    Зона АТО: отвод вооружений и пыль в глаза
    09:04 30.03.2015
    2313Особый статус Донбасса
    Стороны конфликта на Донбассе обмениваются взаимными обвинениями в невыполнении минских договоренностей, а также в обстрелах буферной зоны безопасности и населенных пунктов.
    Учения личного состава 80 отдельной аэромобильной бригады ВДВ
    Украинские военные получили 20 британских БТР - Бирюков
    13:59 10.03.2015
    576
    По словам советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, все 20 машин уже распределены и уже доставлены в свои части.
    Украинские военные в Дебальцево
    Состояние украинской армии до и после АТО
    13:02 02.10.2014
    93164Война в АТО: картина без прикрас.
    Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
    Нацгвардия провела испытания модернизированного БТР-80. Видео
    Нацгвардия провела испытания модернизированного БТР-80 
    10:30 13.08.2014
    361Юго-Восток Украины: АТО.
    В Калиновском полку Нацгвардии испытали модернизированный БТР-80. На нем установлены противокумулятивные экраны и четыре станковых противотанковых гранатомета СПГ-9М.
    Ситуация в Киеве
    Силовики в Киеве используют бронетранспортер для расчистки баррикад
    14:20 22.01.2014
    11Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    Бронетранспортер ездит между двумя линиями правоохранителей, расталкивая сгоревшие автобусы, использовавшиеся для баррикад на улице Грушевского.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Персоны