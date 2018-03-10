В Харькове группа солдат срочной военной службы, призванных в мае-июне, успешно завершили обучение по программам подготовки механиков-водителей танка и боевой машины пехоты. Подготовка продолжалась два.
Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.