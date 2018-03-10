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    Артемовск (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Указатель на въезде в Артемовск
    С Донбасса. Декоммунизация хорошо, но как прожить на две тысячи гривен?
    11:50 05.02.2016
    1483На металлолом. Украина против советских памятников.
    В четверг, 4 февраля, депутаты Верховной Рады Украины одобрили проект постановления о переименовании в стране пяти городов и более 160 посёлков в рамках процесса декоммунизации.
    Гражданин России, задержанный СБУ под Артемовском
    СБУ заявила о задержании россиянина в Артемовске
    11:44 09.11.2015
    436Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации Службы безопасности, задержанный - уроженец Рязанской области, ранее судимый за умышленное убийство, планировал воевать на стороне ДНР как наемник.
    Глава Генштаба на учениях
    ВСУ начали отвод минометов в Донецкой области - Генштаб
    11:34 05.11.2015
    989Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Процесс отвод минометов калибром менее 100 миллиметров будет завершен 12 ноября. Отвод начат в четверг в Артемовском направлении.
    На пропускном пункте Зайцево огромные очереди
    Очереди на КПП между Артемовском и Горловкой 
    21:54 24.10.2015
    1275Немирное перемирие на Донбассе.
    Региональные СМИ сообщают об огромных очередях на контрольно-пропускном пункте "Зайцево" между Артемовском и Горловкой в Донецкой области. О росте пассажиропотока в зоне АТО смотрите подробнее в видео.
    Блокпост в Артемовске. Архивное фото
    В Артемовске власти опасаются социального взрыва из-за очередей на КПП
    15:42 23.10.2015
    513Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации городского главы Артемовска Донецкой области Александра Ревы, 21 октября КПП пересекли 700 единиц транспорта, а уже накануне, 22 октября, - 1900.
    Блокпост в Артемовске
    ДНР-Украина. Коррупция на КПП процветает
    09:06 23.10.2015
    5562Донбасс - Минск: отвод вооружений
    На официально действующих контрольно-пропускных пунктах "Майорск" и "Зайцево" сложилась сложная ситуация. Движение автомобильного транспорта в направлении Артемовска парализовано, украинские силовики держат сотни автомобилей в многокилометровой очереди.
    Отвод вооружений ВСУ калибром менее 100 мм в Луганской области (возле поселка Счастье)
    Минобороны: на артемовском направлении завершен отвод танков ВСУ
    16:25 20.10.2015
    152Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Оборонное ведомство Украины сообщает, что в Донецкой области проходит первый этап отвода танков от линии соприкосновения в зоне АТО. За отходом техники наблюдала миссия ОБСЕ.
    Тайник с оружием, обнаруженный СБУ в Донбассе
    СБУ нашла тайник с зенитно-ракетным комплексом на окраине Артемовска
    11:13 16.10.2015
    419
    В подвале дома в дачном кооперативе найден переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" с комплектующими к нему. Помимо этого в тайнике хранились десятки гранат и мин.
    Комбат Слобожанщины рассказал на суде о причинах своего задержания. Видео
    Комбат "Слобожанщины" рассказал на суде о причинах своего задержания 
    07:49 14.09.2015
    657Слабость силовиков Украины
    Судья Краматорского городского суда Андрей Лутай избрал меру пресечения для комбата спецбатальона милиции "Слобожанщина" Андрея Янголенко в виде содержания под стражей 60 дней в Артемовском СИЗО. Сам комбат настаивает на своей невиновности.
    Люди стоят в очереди, чтобы пройти через контрольно-пропускной пункт Зайцево недалеко от Артемовска
    Работа пункта пропуска в районе Зайцево восстановлена - глава ВГА
    09:14 23.08.2015
    2725Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно информации главы военно-гражданской администрации в Донецкой области Павла Жебривского, пункт обнесен железобетонными плитами, также на нем увеличено количество несущих службу сотрудников пограничной и фискальной служб.
    Ополченцы ДНР в Старобешевском районе Донецкой области. Архивное фото
    Сообщение о применении ополченцами неизвестного оружия проверяется - Волошин
    12:25 22.08.2015
    722Иловайский котел: кто в ответе?
    Пресс-офицер сектора "М" Владислав Волошин, отвечая на вопрос о том, что есть информация о применении ополченцами химического оружия, ответил: "Мне известна эта информация, она проверяется".
    Ситуация в Донбассе
    Штаб АТО: ополченцы сконцентрировали огонь в районе Артемовска
    08:22 22.08.2015
    777Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно информации, из 120-миллиметровых минометов и из 122-миллиметровой артиллерии ополченцы били по оборонительным рубежам украинских военнослужащих в поселке Попасная.
    Строительство первого логистического центра в Донбассе
    Строительство первого в Донбассе логистического центра 
    04:59 20.08.2015
    418Иловайский котел: кто в ответе?
    Ранее глава Донецкой ВГА Павле Жебривский сообщил о подготовке к открытию еще одного гуманитарно-логистического центра возле КПВВ "Новотроицкое" на южном направлении.
    Арсенал, изъятый у волонтеров в Артемовском районе Донецкой области
    В Донбассе задержаны волонтеры с арсеналом оружия
    13:50 15.07.2015
    233Криминализация украинского общества.
    В микроавтобусе волонетров, которых остановили на блокосту в Аретмовском районе, были найдены десять гранат и сотни патронов. Арсенал перевозился в Полтавскую область.
    В Артемовске сняли памятник Артему (ненорм.лексика)
    В Артемовске демонтировали памятник Артему 
    12:53 10.07.2015
    497
    В городе Артемовске Донецкой области демонтировали с постамента памятник политическому деятелю времен СССР Федору Сергееву (Артем), сообщают Новости Донбасса.
    Очереди на блокпосту под Артемовском
    Очереди на блокпосту под Артемовском 
    11:40 22.06.2015
    3001Переговоры по Донбассу
    После перекрытия одной из основных дорог в Донецкой области на трассе Горловка - Артемовск скапливаются очереди из автомобилей и автобусов длиной в 2-3 километра.
    Бойцы ВСУ в Донбассе. Архивное фото
    В Донбассе бойцы ВСУ убили двух женщин - прокуратура
    18:05 17.06.2015
    2818Дело "Торнадо": судный день
    Рядовые 23 и 25 лет заподозрили 77-летнюю женщину и ее дочь в сепаратизме и расстреляли их из автомата. Уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство".
    Сотрудники ГАИ. Архивное фото
    Начальника ГАИ Артемовска, разбившего в авто стекло, отстранили от службы 
    02:33 03.06.2015
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    Как сообщил начальник милиции Донецкой области, по данному факту начато служебное расследование, на период которого Константин Чаловский отстранен от выполнения служебных обязанностей.
    Между Горловкой и Артемовском люди часами стоят в пробках на блокпостах
    Между Горловкой и Артемовском люди часами стоят в пробках на блокпосту 
    15:12 27.05.2015
    1319
    Отмечается, что люди, которые хотят выехать из оккупированного города, вынуждены часами ждать своей очереди, чтобы въехать на подконтрольную украинской власти территорию.
    Убийство военного в Артемовске
    Местные жители в Артемовске задушили и ограбили майора ВСУ
    02:16 25.05.2015
    959Криминализация украинского общества.
    Как выяснило следствие, после убийства офицера злоумышленники вывезли его тело на окраину города. Также преступники забрали у жертвы пистолет, деньги и мобильный телефон.
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