Региональные СМИ сообщают об огромных очередях на контрольно-пропускном пункте "Зайцево" между Артемовском и Горловкой в Донецкой области. О росте пассажиропотока в зоне АТО смотрите подробнее в видео.
На официально действующих контрольно-пропускных пунктах "Майорск" и "Зайцево" сложилась сложная ситуация. Движение автомобильного транспорта в направлении Артемовска парализовано, украинские силовики держат сотни автомобилей в многокилометровой очереди.
Судья Краматорского городского суда Андрей Лутай избрал меру пресечения для комбата спецбатальона милиции "Слобожанщина" Андрея Янголенко в виде содержания под стражей 60 дней в Артемовском СИЗО. Сам комбат настаивает на своей невиновности.
Согласно информации главы военно-гражданской администрации в Донецкой области Павла Жебривского, пункт обнесен железобетонными плитами, также на нем увеличено количество несущих службу сотрудников пограничной и фискальной служб.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".