Спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что к новому празднику – Дню памяти и примирения - в Донбассе отнеслись спокойно, но все же отмечают больше 9 мая – День Победы.
Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что работа Авдеевского коксохима зависит от электроснабжения, а от него зависят многие металлургические комбинаты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".