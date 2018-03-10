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    Артем Маслаков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 167
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    Последствия обильного снегопада в Донбассе
    Спецкор: в Донбассе если не обстрелы, так аномальный снегопад
    08:31 25.01.2018
    734Украина остановилась в снежных заносах
    Спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков уточнил, что в Донецке пытаются создать картину благополучия в коммунальной сфере, убирая снег только в узнаваемых местах.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    Донбасс может остаться без украинской мобильной связи навсегда – спецкор
    11:30 16.01.2018
    2895
    Проблемы со связью могут сказаться на гуманитарной ситуации на неподконтрольных территориях, отметил спецкор КП в Украине Артем Маслаков.
    Новогодняя елка в Донецке
    Спецкор: в Донецке который день все... спокойно
    08:15 03.01.2018
    1082Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    На новогодние праздники в Донецк приехали много жителей мирных территорий, из-за чего в канун Нового года было сложно пересечь пункты пропуска, сообщил спецкор.
    Авдеевка, Донбасс
    Ситуация на Донбассе обостряется каждый день – спецкор
    10:40 19.12.2017
    940Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил, что наиболее горячая точка на Донбассе – Донецкий треугольник, где идет обстрелы в том числе из минометов.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    В Донбассе очередное обострение - спецкор
    15:36 12.10.2017
    736Донбасс: новое перемирие
    Военные в Донбассе бряцают оружием и провоцируют на перестрелки, а на КПП наблюдается увеличение очереди, сообщил специальный корреспондент Артем Маслаков.
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Спецкор: жители зоны боевых действий в Донбассе уже не боятся обстрелов
    08:58 29.09.2017
    588Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    С начала осени обстрелы стали производиться исключительно в вечернее время и в совершенно непредсказуемых местах, сообщил специальный корреспондент Артем Маслаков.
    Въезд в Марьинку
    Провокация возле КПП "Марьинка" почти всех напугала - спецкор
    07:33 15.09.2017
    1286Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Несмотря на то, что через пункты пропуска за полгода стало ездить вдвое больше пассажиров, ощущение запугивания у людей остается, сообщил специальный корреспондент Артем Маслаков.
    Ополченцы самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    Спецкор: "школьное перемирие" идет с применением стрелкового оружия
    08:27 29.08.2017
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    В Донбассе чаще производятся серии из нескольких очередей и единичные выстрелы, но они стали краткосрочными, сообщил специальный корреспондент Артем Маслаков.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    В День Независимости Донбасс ждет эскалации конфликта - спецкор
    08:19 24.08.2017
    686Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, жители подконтрольного Донбасса с нетерпением ждут развлекательных мероприятий, сообщил специальный корреспондент Артем Маслаков.
    Шахта
    Заброшенные шахты Донбасса - это бомба замедленного действия - спецкор
    08:58 03.07.2017
    1335Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил в эфире "ГС", что из-за жары возникли проблемы с качеством воды, которую подвозят в Авдеевку.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    На неподконтрольном Донбассе люди нуждаются в чистой воде - спецкор
    08:17 14.06.2017
    414Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков заявил в эфире "ГС", что водопровод не обрабатывается в нужной степени, поэтому в пищу люди вынуждены использовать бутилированную воду.
    Артем Маслаков
    Есть угроза, что донецкий регион останется без воды - спецкор
    08:08 09.06.2017
    806Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Спецкор Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что если обстрелы Южнодонбасского водопровода продолжатся, могут возникнуть проблемы со снабжением водой целой области.
    Последствия обстрела Красногоровки
    Совершенно бессмысленный обстрел Красногоровки - спецкор
    08:01 29.05.2017
    1101Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП" в Украине" сообщил в эфире Голоса Столицы, что в Красногоровке давно живут одни пенсионеры и нет стратегически важных объектов.
    Последствия обстрела Красногоровки
    В результате обстрела Красногоровки пострадали три мирных жителя - спецкор
    23:56 28.05.2017
    61Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что пострадавшие находятся под наблюдением медиков, но не исключено, что их будет больше.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    В Донецке и на окраинах стреляют круглосуточно - спецкор
    07:25 22.05.2017
    926Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Спецкор Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что выстрелы и разрывы в воскресенье были слышны даже в центре Донецка, и эта ситуация для города уже несколько необычная.
    Артем Маслаков
    Обострение в зоне АТО: взрывы слышны в центре Донецка - Маслаков
    04:41 22.05.2017
    1921Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" отметил, что такая ситуация для Донецка - необычна, поскольку в последнее время канонада звучала отдаленно.
    Артем Маслаков
    Спецкор: в зоне АТО благодаря затишью граждане работают на огородах
    08:15 09.05.2017
    305Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что к новому празднику – Дню памяти и примирения - в Донбассе отнеслись спокойно, но все же отмечают больше 9 мая – День Победы.
    Артем Маслаков
    Маслаков: Авдеевский коксохим работает на 30% от необходимой мощности
    00:09 23.04.2017
    275Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что работа Авдеевского коксохима зависит от электроснабжения, а от него зависят многие металлургические комбинаты.
    Артем Маслаков
    Во время пасхального перемирия в Донбассе снова слышны взрывы - спецкор
    23:10 15.04.2017
    107Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Если сравнивать с предыдущими днями, то на востоке Украины стало несколько спокойнее. Об этом в эфире ГС рассказал спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков.
    Авдеевка после обстрела Градов
    Спецкор: перемирие в Донбассе - это звук нового обстрела
    07:05 05.04.2017
    254Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что минские договоренности о перемирии в зоне АТО снова не сработали, но стрелять из тяжелого вооружения стали гораздо реже.
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