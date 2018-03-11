Ситуация в зоне АТО напряженная, без вариантов - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За прошедшие сутки боевики три раза нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Там также отметили, что в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, и еще один получил ранения.

Неспокойно и в самом Донецке. Там накануне произошел взрыв, об этом сообщали подконтрольные боевикам СМИ. По их данным, взрыв произошел в Кировском районе города. По предварительной информации, взорвалась граната. В результате погибло два человека и еще четыре получили ранения.

Подробнее о ситуации на Донбассе рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Какой вы располагаете информацией о взрыве в Донецке?

— Действительно, вчера в районе обеда произошел взрыв в одном из спальных, густонаселенных районов Донецка. Там взорвалась граната, и произошло это рядом с проезжающей маршруткой Mercedes, о чем и СМИ сообщают, и местные жители говорят. Также местные говорят о том, что пытались задержать мужчину, который был в гражданской форме, и задержать его пытались тоже люди в гражданской форме, и, убегая от них, он взорвал гранату. Сам он погиб и погибла одна из пассажирок этой марштурки, которая проезжала мимо. И еще шестеро, не четверо, а шестеро человек получили травмы. И в основном это травмы, связанные с глазами. Но "официально" пресса Донецка на данный момент очень скупо освещает это событие. И можно сказать, что район взрыва был сразу же оцеплен, туда не допускались люди, машины ехали в обход и там проводились какие-то следственные действия и предположить, кто был этот мужчина, почему он подорвал гранату, можно пока лишь условно. Но я склоняюсь к тому, что это могут быть, как криминальные какие-то разборки, так и так называемая спецоперация местных силовых структур. Дело в том, что тема взрывов автомобилей и подрывов гранат последнее время в Донецке обсуждается достаточно часто. Это, как минимум, пятый случай за последние две недели, о котором говорят люди, но никак не сообщают опять же местные СМИ. То есть можно говорить о какой-то тенденции уже.

kp.ua Артем Маслаков

Какая в целом ситуация в зоне АТО?

— Ситуация стабильно напряженная, хоть и обстрелов стало меньше. То есть три обстрела за сутки для Донбасса — это немного, по сравнению с другими месяцами. Тем не менее, обстрелы продолжаются, и взрывы ночью слышны в Донецке. Зоны напряжения не изменились — это все та же Авдеевская промзона, о которой мы постоянно говорим, это Пески, недалеко от Донецкого аэропорта, и южное направление — села в районе Широкино. Сказать можно, наверное, что большей частью идут провокационные обстрелы, то есть каких-то активных наступательных действий стороны не ведут, каких-то больших провокаций также не происходит. Но вот держат в напряжении друг друга, и участилась работа снайперов — это можно так же отметить.

С 5 марта началось "абсолютное перемирие", но практически сразу было нарушено. Что вы знаете об этом?

— Дело в том, что перемирие в целом соблюдается, по сравнению со многими другими ситуациями напряженными, когда работала и тяжелая артиллерия, и минометы, сейчас условно достаточно все спокойно. И в общем стороны заявляют о том, что они готовы соблюдать это перемирие и дальше, но нет сближения. Нужно ведь делать следующие шаги к полному установлению мира на этих территориях. Вот, что будет дальше, пока сложно судить, остается только надеяться, наверное.

Как работает миссия ОБСЕ?

— Последнюю неделю миссия ОБСЕ о вторжении в ее деятельность не заявляла, то есть это значит, что им сейчас не препятствуют в деятельности. Патрули ОБСЕ заметны не только в самом Донецке, но и на линии соприкосновения. То есть они работают в обычном режиме.

Украинское фото Военный. Архивное фотое

Есть ли на неподконтрольных территориях какая-то реакция на задержание руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана?

— Простые люди даже и не знали, кто такой Рубан на самом деле. Работа переговорщиков — это работа большей частью тихая, и, если на нашей территории он как-то о себе заявлял, мелькал в прессе, делал какие-то громкие заявления, то в Донецке, кто такой Рубан в принципе никто даже и не знает. Тем не менее, лидер так называемой ДНР Захарченко поделился своей позицией в отношении задержания Рубана, он сказал, что действительно несколько раз с ним общался, но это касалось исключительно переговорных, обменных процессов, и никак не связано, естественно, ничего другого он сказать не мог, о подготовке каких-то терактов, каких-то личных договоренностях. То есть он близкую связь с Рубаном отверг. А что там было между ними на самом деле, наверное, должно выяснить следствие.

Какая в целом в регионе гуманитарная ситуация?

— К счастью, последние несколько недель, наверное, в связи с тем, что уменьшилось количество обстрелов и повреждений, связанных с этими обстрелами, ситуация стабилизировалась. И можно говорить о том, что какой-то гуманитарной предкризисной ситуации в регионе нет. То есть хватает в общем медикаментов, воды, нет обесточенных городов. Плюс к тому все-таки наступает весна, пришло тепло, работает и водоснабжение, и в общем-то службы спасения функционируют. Немножко выше цены, что естественно, на продукты, на лекарства, чем на свободных территориях. Есть, конечно дефицит в какой-то степени, ниже ассортимент, но в принципе люди уже привыкли к этой ситуации и в общем-то выживают, и больших жалоб сейчас там нет. Хотя есть страхи того, что в ближайшее время может как-то активизироваться военные действия, связанные с предстоящими выборами в России. Любого события какого-то громкого люди опасаются и ждут обострений, но на сейчас все достаточно стабильно и спокойно.

pravda.com.ua Владимир Рубан в суде Киева

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