На Донбассе тихо, но все готовятся к майским - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В зоне проведения Антитеррористической операции продолжаются обстрелы. По данным пресс-центра АТО, пострадавших среди украинских военных за минувшие сутки нет. Также в понедельник, 23 апреля, появилась информация, что утром удалось полностью восстановить водоснабжение Авдеевки.

Подробнее о ситуации на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал (23 апреля — Ред.) журналист "КП в Украине" Артем Маслаков.

Как прошли минувшие сутки в зоне АТО? Где были горячие точки?

— Сутки прошли достаточно спокойно, если сравнивать с предыдущими. И обстрелов было меньше, и они территориально расположены в отдаленных районах. То есть, не вблизи крупных населенных пунктов и не в районах обычно горячих точек. Было достаточно тихо и под Донецком, и под Авдеевкой. Даже поселки в районе Широкино, в районе под Мариуполем, как мы их называем, там также обстрелы были незначительные. То есть, рассеянные обстрелы по всей линии разграничения. Нельзя говорить о каких-то конкретных точках, скажем так, массовых, острых точек нет. Есть линия соприкосновения, есть постоянные обстрелы провокационные, они продолжаются регулярно. Один из показателей того, что нет раненых, и нет погибших как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей — это как раз, наверное, говорит о том, что ситуация несколько стабилизировалась. Если же говорить по самому Донецку, то здесь выстрелов не было в течение суток слышно вообще. И сейчас достаточно мирно, спокойно течет жизнь, насколько это возможно в таких условиях. И главная тема, о которой последние двое-трое суток говорили буквально все, это работа Донецкой фильтровальной станции. И действительно факт подтвержден, что в Авдеевке появилась вода, в поселках обезвоженных также она появилась на нашей территории. И СМИ на неподконтрольных территориях также сообщают, что в Донецке ситуация с водой стабилизировалась. И в штатном режиме работает сама станция на данный момент.

Восстановление водоснабжения и работы на фильтровальной станции в спокойной обстановке проводились?

— Работники сообщали, что где-то вдали слышны выстрелы, но непосредственно в близости, непосредственно на территории самой станции, обстрелов и взрывов не было. То есть сообщается и на официальном уровне, и на уровне непосредственно людей, которые там трудятся ежедневно, что сейчас все работает в штатном режиме, нет поломок, нет рисков остановки станции сегодня, если не произойдет какая-либо внештатная ситуация, чего, безусловно, исключать в этой ситуации также нельзя.

Какова ситуация на КПП?

— Прошли выходные, и на данный момент очередей практически нет. То есть если до 50 машин максимум стоит — это не много. Насколько я знаю, наибольшее количество с утра было 70 машин в районе Марьинки. Но это для привыкших людей — не показатель. В течении часа пункты пропуска можно пройти. И здесь уже делают прогнозы и говорят о том, что может поток машин и людей увеличиться к майским праздникам. К этому уже начинают готовится и сообщать о том, что нужно планировать заранее свои поездки. И вот тут может быть большее количество переходящих линию разграничения.

Обычно в какую сторону увеличивается количество автомобилей?

— Тут очень все плавно меняется. То есть если вчера было больше машин на выезд с той территории, то сегодня больше на въезд. Но это опять же повторюсь, непоказательно, потому что были очереди до 400-т, до 500 машин.

Час на проход КПП — насколько это быстро?

— Это достаточно удачно. Это значит, в общем, практически без проблем можно пройти линию разграничения. Потому что были случаи, когда еще совсем недавно, зимой у людей уходило на это до 4-6 часов. То есть, есть разница. В течение часа — это нормально.

Читайте также: "Черный рынок" оружия бьет рекорды: растут спрос, цены

Как происходит пересечение линии разграничения?

— Каких-то особых новшеств последние несколько месяцев не вводилось. Главное, чтобы были документы в порядке, главное, чтобы люди понимали, что их грузы будут проверять с обеих сторон, и с той стороны иногда бывают гораздо тщательнее проверки, потому что у нас есть четкий список, что можно везти, что нельзя. Там же новшества вводятся гораздо чаще. Допустим, решили они запретить провозить колбасу или свинину, чтобы не привозили африканскую чуму свиней, и после этого запрещают привозить сало. Такие случаи бывают. Но это тоже штучные какие-то вещи, точечные. И в принципе, глобальных каких-то изменений в последние месяцы не было.

АТО на Донбассе завершится 30 апреля, и начнется новая операция под руководством объединенных сил. Что об этом говорят местные жители?

— Если говорить о мирных людях, простых жителях этих районов, то есть надежда на то, что, может быть, это приведет к прекращению полному огня. Это максимум, чего желают. А вот реально большинство из них не понимают, что может изменится в данном случае конкретно. Там же обычные мирные люди, которые живут в поселках, в большем своем количестве даже не знают, что операция поменяет формат и название. Поэтому подождем, посмотрим, как оно все будет происходить.

Читайте также: Лови диверсанта! Зачем СБУ пришла в "Мотор Сич"?

Хватает ли медикаментов, продуктов питания?

— Если говорить о гуманитарной ситуации, то было беспокойство по поводу закрытия фильтровальной станции, и люди запасались питьевой водой бутилированной, и она дороже сейчас, чем на подконтрольной территории, и был определенный дефицит в магазинах, но по другим позициям ситуация достаточно стабильная. При желании купить можно все, что угодно, любое лекарство, любой продукт. Можно поискать, может, это будет стоить дороже. Глобальных проблем, когда, допустим, не было инсулина нигде, этого сейчас нет. Достать, при желании, можно все. Хотя это и гораздо сложнее сделать.

К слову, политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что Украине лучше отказаться от Донбасса, чем реализовывать "Минск". Он уверен, что операцию объединенных сил на Донбассе необходимо было ввести еще в 2014-2015 годах.