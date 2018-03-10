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    Владимир Кистион

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Газовое хранилище. Архивное фото
    Стало известно, когда стартует конкурс по выбору партнера для ГТС
    17:09 27.02.2018
    204
    По словам Владимира Кистиона, правительство намерено завершить консультации с потенциальными партнерами до 15 марта. Конкурс планируется запустить в начале апреля.
    Первое заседание рабочей группы, которую правительство Украины уполномочило провести предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых систем
    Названы страны, заинтересованные в консорциуме по украинской ГТС
    16:08 09.02.2018
    1015
    По словам вице-премьера Владимира Кистиона, интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия.
    Уголь
    В Кабмине сообщили, насколько сократилось потребление антрацита в Украине
    11:15 16.01.2018
    236Украина в тисках энергозависимости
    По словам вице-премьер-министра по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимира Кистиона, в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, в 2017 году потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Кабмин начал отбор международного партнера для управления ГТС
    12:23 13.12.2017
    174
    Основными критериями поиска и отбора партнера определена максимальная загрузка ГТС, а поиском займется специально созданная правительством рабочая группа.
    Владимир Гройсман
    Энергонезависимость Украины от Гройсмана
    14:13 25.11.2017
    5815Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Правительство, похоже, окончательно потеряло связь с реальностью. Премьер Гройсман планирует, что Украина в ближайшем будущем откажется от импортного газа, удвоит его транзит в Европу и даже начнет экспортировать на Запад свое голубое топливо.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Валентин Землянский о транзитном будущем Украины
    08:15 24.11.2017
    1590Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    В создании восточноевропейского газового хаба в Украине были бы заинтересованы Балканы и Центральная Европа, считает эксперт по вопросам энергетики.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    Вице-премьер: Украина должна стать экспортером газа
    19:00 14.11.2017
    1096
    Как сообщил вице-премьер, правительство ставит целью сделать из Украины в перспективе экспортера газа, так как спрос на этот ресурс на мировом рынке, по мнению чиновника, будет расти.
    Батарея у окна
    Украина более чем на 80% готова к отопительному сезону - вице-премьер
    12:54 18.08.2017
    101Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По словам вице-премьера Владимира Кистиона, плановые ремонты на энергоблоках атомных электростанций продолжаются, накопление угля идет по плану, регионы также опережают график подготовки к осенне-зимнему периоду.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    Украина накапливает достаточно угля для зимы - вице-премьер
    02:58 04.08.2017
    261
    По словам вице-премьера, благодаря временным чрезвычайным мерам в энергетике с 17 февраля до 17 июля сэкономлено около 2,7 миллиона тонн угля.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    Кабмин отказался от компенсации "Нафтогазу" за поставку газа населению
    17:42 31.07.2017
    634
    Как говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, "Нафтогаз" не имеет никаких экономически обоснованных потерь от возложенного на компанию обязательства поставлять газ населению по специальной цене.
    Шахта Степная во Львовской области
    Госкомиссия выявила многочисленные нарушения на шахтах
    20:17 12.05.2017
    73Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    По информации пресс-службы вице-премьера Владимира Кистиона, в результате проверок 41 угледобывающего предприятия были выявлены многочисленные нарушения законодательных и нормативно-правовых актов.
    Аптека. Архивное фото
    Шутки в сторону. Чего ждать украинцам с 1 апреля
    08:30 01.04.2017
    21997Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Каждый месяц приносит украинцам всё новые сюрпризы: то растут тарифы на коммуналку, то скачут цены в магазинах, то власти придумывают очередные новшества. Что изменится в жизни украинцев с 1 апреля — в обзоре РИА Новости Украина.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    В Кабмине объяснили, как будет начисляться абонплата за газ
    02:15 30.03.2017
    11847Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион сообщил, что в методике расчета абонплаты будет учитываться протяженность сетей, возраст строительства, объем загрузки и другие составляющие.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин может продлить чрезвычайные меры в энергетике до конца года
    20:54 02.03.2017
    366Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что правительство пока что считает наиболее привлекательным вариантом продление чрезвычайных мер в энергетике до 1 июня.
    Уголь
    Кабмин разрабатывает алгоритм по импорту антрацита
    10:49 28.02.2017
    449Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Кабинет министров Украины разрабатывает алгоритм, который в ближайшее время позволит завозить импортный уголь, сообщил вице-премьер Владимир Кистион во вторник на энергетическом форуме.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    Морозы не повлияли на стабильность отопительного сезона - вице-премьер
    20:05 01.02.2017
    203
    Вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что несмотря на сильные морозы, угля на складах ТЭС и ТЭЦ в целом есть около 1,8 миллиона тонн, что практически находится в рамках неснижаемого остатка.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    В 2017 продавать газ населению будут несколько трейдеров - вице-премьер
    04:57 27.12.2016
    742Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, Кабинет министров надеется на принятие в целом закона "О рынке электроэнергии" в первом квартале 2017 года.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    Кистион анонсировал строительство газопровода в Геническ
    11:26 23.12.2016
    2613
    Как сообщил вице-премьер, было принято решение по выполнению работ по дополнительному вводу газопровода Аскания-Нова к Геническу на пути с подсоединением двух населенных пунктов.
    Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
    В неподконтрольных районах Донбасса закупается до 9 млн т угля - Кистион
    10:53 16.12.2016
    330
    Вице-премьер по вопросам спецоперации и оккупированных территорий Владимир Кистион уточнил, что украинские компании добывают уголь на неподконтрольных территориях и платят налоги в госбюджет.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    МВД займется завышенными счетами за тепло от "Киевэнерго"
    12:51 16.11.2016
    413Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    На заседании правительства в среду вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что в ходе проверки было подтверждено, что часть киевлян получили завышенные счета за услуги ЖКХ в октябре.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Первое заседание рабочей группы, которую правительство Украины уполномочило провести предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых систем
    Названы страны, заинтересованные в консорциуме по украинской ГТС
    16:08 09.02.2018
    1015
    По словам вице-премьера Владимира Кистиона, интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Стало известно, когда стартует конкурс по выбору партнера для ГТС
    17:09 27.02.2018
    204
    По словам Владимира Кистиона, правительство намерено завершить консультации с потенциальными партнерами до 15 марта. Конкурс планируется запустить в начале апреля.
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