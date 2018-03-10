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Каждый месяц приносит украинцам всё новые сюрпризы: то растут тарифы на коммуналку, то скачут цены в магазинах, то власти придумывают очередные новшества. Что изменится в жизни украинцев с 1 апреля — в обзоре РИА Новости Украина.