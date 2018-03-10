По словам вице-премьер-министра по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимира Кистиона, в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, в 2017 году потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.
Правительство, похоже, окончательно потеряло связь с реальностью. Премьер Гройсман планирует, что Украина в ближайшем будущем откажется от импортного газа, удвоит его транзит в Европу и даже начнет экспортировать на Запад свое голубое топливо.
По словам вице-премьера Владимира Кистиона, плановые ремонты на энергоблоках атомных электростанций продолжаются, накопление угля идет по плану, регионы также опережают график подготовки к осенне-зимнему периоду.
Каждый месяц приносит украинцам всё новые сюрпризы: то растут тарифы на коммуналку, то скачут цены в магазинах, то власти придумывают очередные новшества. Что изменится в жизни украинцев с 1 апреля — в обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".