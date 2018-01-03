Спецкор: в Донецке который день все... спокойно

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Новогоднее перемирие не действует. В первые сутки нового года на Донбассе обстрелы продолжаются. В результате обстрелов ни один украинский солдат не погиб и не был ранен.

Подробнее о ситуации в зоне АТО рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Расскажите о ситуации на востоке, по каким направлениям были обстрелы?

– Да, действительно, обстрелы продолжаются, хотя я бы не говорил о том, что они в массовые. Если официально заявлено о пяти обстрелах, собственно, мне кажется, что стрелять стали меньше. И если говорить о направлениях, где стреляют – это в Луганской области и у нас в Донецкой области под Мариуполем. В Донецке пока достаточно тихо, выстрелов не слышно и такое впечатление, что город живет спокойной, мирной жизнью, ничего не напоминает, что идут где-то рядом бои.

Реагируют ли украинские армейцы на провокации?

– Не было сообщений о том, что открывали огонь в ответ, но, тем не менее, на передовой происходит все что угодно. Есть такая инсайдерская информация, что под Ясиноватой была перестрелка, и под Донецком в районе Авдеевки — это одно направление. Но тем не менее, повторюсь, я бы говорил о том, что вот это новогоднее перемирие, о котором договорились, по большому счету, если не говорить о некоторых исключениях, все-таки действует и есть надежда, что оно продолжится и дальше.

В штабе АТО сообщают, что используется тяжелое вооружение, минометы, оружие калибром 120 миллиметров, и подчеркивают, что такое вооружение запрещено минскими договоренностями. По вашему мнению, каково реальное положение дел?

– Это обывательская позиция мирных жителей, которая не участвует в конфликте. Да, действительно, стреляло что-то громче, чем стрелковое оружие. Скорее всего, это были минометы. Можно говорить о том, что не используются наверняка тяжелое вооружение, не используются грады и нет видимых перемещений воинских формирований, вот то, что происходит в городе сейчас. И в районе Донецка можно говорить о том, что части находятся на позициях, скорее всего, но каких-то перемещений, изменений в дислокациях не наблюдается, то есть пытаются все-таки соблюдать это перемирие.

Какая ситуация на пунктах пропуска?

– Были очереди в канун нового года. 31 декабря было достаточно проблематично преодолеть пункты пропуска, лишних несколько часов люди проходили. На сегодня очередей, в принципе, нет и все работает в штатном режиме, происходит достаточно быстро. Даже если брать статистические данные, то количество людей, пересекающих пункты пропуска за вчера и, наверное, за сегодня уменьшилось в разы. До пяти тысяч всего людей прошло, хотя в среднем в обычный день до 20, 30 тысяч проходят. То есть стабильно спокойно. Но я скажу, что людей в городе, если по Донецку судить, людей стало больше, то есть какая-то часть людей с мирной территории приехала домой провести эти праздники.

Ранее Артем Маслаков сообщал, что 31 декабря режим прекращения огня соблюдался.