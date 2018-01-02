В Донбассе ребенку оторвало руку взрывом боеприпаса в доме - ОБСЕ

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости Украина. Одиннадцатилетний мальчик остался без руки после взрыва боеприпаса в доме, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Женщина (в возрасте 40–49 лет) сообщила СММ, что 27 декабря в своем доме в Гончаровке она услышала громкий взрыв, а за ним пронзительный крик своего сына (в возрасте 11 лет). Он истекал кровью, и ему оторвало правую руку", — сообщили в пресс-службе, ссылаясь на отчет миссии.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в подконтрольном Киеву селе Гончаровка Сватовского района Луганской области. Известно, что мальчик пострадал в результате взрыва.

"По словам матери, сейчас мальчик находится в больнице подконтрольного правительству городе Лисичанск, что в 75 км к северо-западу от Луганска", — сообщили в пресс-службе.

По данным наблюдателей, в подконтрольном правительству городе Сватово сотрудник полиции сообщил СММ, что его отделу известно об инциденте, ведется расследование по факту "неосторожного обращения с взрывным устройством".

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Запорожья в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека.