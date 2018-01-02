наверх
02.01.201819:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донбассе ребенку оторвало руку взрывом боеприпаса в доме - ОБСЕ

    (обновлено: )16402
    В ОБСЕ сообщили, что инцидент произошел в подконтрольном Киеву селе Гончаровка Сватовского района Луганской области, мальчику оторвало руку.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости Украина. Одиннадцатилетний мальчик остался без руки после взрыва боеприпаса в доме, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет. Видео
    ГУ НП в Днепропетровской области/Youtube
    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет

    "Женщина (в возрасте 40–49 лет) сообщила СММ, что 27 декабря в своем доме в Гончаровке она услышала громкий взрыв, а за ним пронзительный крик своего сына (в возрасте 11 лет). Он истекал кровью, и ему оторвало правую руку", — сообщили в пресс-службе, ссылаясь на отчет миссии.

    В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в подконтрольном Киеву селе Гончаровка Сватовского района Луганской области. Известно, что мальчик пострадал в результате взрыва.

    "По словам матери, сейчас мальчик находится в больнице подконтрольного правительству городе Лисичанск, что в 75 км к северо-западу от Луганска", — сообщили в пресс-службе.

    По данным наблюдателей, в подконтрольном правительству городе Сватово сотрудник полиции сообщил СММ, что его отделу известно об инциденте, ведется расследование по факту "неосторожного обращения с взрывным устройством".

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Запорожья в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел