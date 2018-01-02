Донбасс-2017: в атмосфере полу-прощания с Украиной

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Конфликт в Донбассе так и не перешел в стадию заморозки. Минские соглашения продлили на 2018 год, а в течение года 2017-го ситуация не фронте несколько раз обострялась до "горячей" войны.

Всего в 2017 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 85 человек, еще 384 получили ранения. Об этом 22 декабря рассказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Хочу вспомнить о жертвах конфликта. На сегодняшний день, по подтвержденным данным СММ ОБСЕ, в 2017 году погибли 85 человек, 384 получили ранения, среди них был наш коллега Джозеф Стоун, который погиб 23 апреля в результате взрыва, вероятно, противотанковой мины вблизи Пришиба", — отметил Хуг, добавив, что наблюдатели в 2017 году зафиксировали в Донбассе около 400 тысяч фактов нарушения "режима тишины".

Сейчас на востоке Украины формально — "новогоднее перемирие": договоренности о прекращении огня вступили в силу 23 декабря, это шестая в этом году попытка сторон конфликта прекратить обстрелы. Но стрельба в регионе не прекратилась.

Тупик Порошенко

Прорыв в урегулировании конфликта случился 27 декабря, когда стороны обменялись пленными — впервые за 15 месяцев. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

Теперь, по логике, минские соглашения должна продвигаться вперед — украинским властям следует реализовывать политическую часть договоренностей. Но для президента Порошенко это вопрос крайне болезненный, если не говорить грубее — это ставит его на грань политической смерти. Как минимум потому, что в электоральное поле Украины вернутся около 4 миллионов жителей Донбасса, а будут ли они голосовать за нынешнюю власть — вопрос даже не риторический, а для власти — тупиковый.

Тем более что верные (пока?) соратники и союзники по правящей коалиции, "Народный фронт", уж точно не будут помогать реализовывать "Минск-2".

США ожидают возобновления выплат

Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса по-прежнему не получают социальных выплат от Украины. По этой теме высказалась даже посол США в Украине Мари Йованович, призвавшая украинские власти возобновить выплаты. Она напомнила, что "это не помощь, а средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы на государство".

Но совет-наставление американского посла пока не возымел действия. При этом советник министра Украины по вопросам беженцев Олеся Цыбулько отмечала, что население юго-востока страны может завалить Киев исками в Европейский суд по правам человека.

"Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что они — внутренне перемещенные лица", — объяснила ситуацию Цыбулько.

Главная проблема — финансы

Подобное отношение со стороны украинских властей все дальше отталкивает жителей Востока от Украины. Важное событие для луганчан и дончан произошло 18 февраля 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территории Российской Федерации стали принимать документы, выданные органами самопровозглашенных республик Донбасса.

"Ездить стало проще, чувствуешь себя в России более уверенно, - рассказывает луганчанин Максим. - Раньше были там как какие-то дальние родственники: вроде нас и рады видеть, и помогают, но все равно немного в тягость. А теперь нас уравняли".

Главные проблемы жителей Луганска сегодня, говорит мужчина, — экономические. В городе только в некоторых местах заметно эхо войны, многие уехавшие летом 2014 года вернулись, немало также машин с российскими номерами на дорогах. Практически любые и товары и услуги доступны — были бы деньги. При этом в городе — бум на комиссионки: их открывают в самом центре, прямо на месте бывших кафе или дорогих магазинов.

"Зарплаты, мягко говоря, невысокие. Работы мало. Вернее, она есть, но платят за нее 3-5 тысяч рублей в месяц. Кормить семью на такие деньги крайне сложно. От 2018 года жду, в первую очередь, чтобы он принес больше денег", — сообщает Максим.

В целом же цены в Луганске, рассказывает мужчина, практически сравнялись с украинскими.

Линия разграничения: будь готов к унижениям

Никуда не исчезли и другие, уже ставшие традиционными, проблемы жителей Донбасса. Большинство писем в другие города не доходят адресатам, поездки даже на 30-50 километров превращаются в испытание с многочасовым стоянием на блокпостах, а пересечение линии разграничения — в сеанс унижения человеческого достоинства.

"От украинской власти мы слышим только слова, что нас хотят вернуть, — разочаровано говорит пенсионерка, жительница Донецка Юлия Дмитриевна. - А получаем обстрелы, блокады и ярлыки "тараканов". Надеюсь, что в 2018 году закончится война. Как раньше мы уже жить не будем, но на мир надеемся".

"Год, когда Украина потеряла Донбасс"

Политолог Руслан Бортник считает, что 2017 год был наихудшим с 2014 года.

"И не в плане потерь — потерь было много, но меньше, нежели в 2016 году. В этом году погиб 191 украинский солдат, 212 — в 2016 году. Худшим в том плане, что в этом году мы потеряли Донбасс. И потеряли не как территорию, а как общество, как 3 млн человек", — заявил эксперт.

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То, что началось общественной блокадой Донбасса, привело к "легализации Донбасса, общества Донбасса в составе России, привело к признанию документов, начиная с так называемых паспортов и заканчивая так называемыми свидетельствами о рождении, номеров и всего остального", подчеркнул политолог.

"Это финальный удар по единству сегодня Украины и Донбасса. Даже разрывание политических связей, даже война, даже разрывание экономических связей не наносило такого урона, как потеря собственности Украины на этих территориях на огромную сумму", — подытожил Бортник.