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    Обыкновенное чудо. Обмен пленными состоялся

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (398)

    (обновлено: )16210
    Обмен пленными между Киевом и Донбассом будет продолжен, необходим второй этап, чтобы полностью реализовать принцип "всех на всех", заявил Медведчук.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся в среду, Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека соответственно.

    Порошенко встретил освобожденных пленных. Видео
    facebook.com/petroporoshenko
    Порошенко встретил освобожденных пленных

    Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили о нежелании возвращаться на территорию ДНР и ЛНР, один человек — в Киев, а еще 43 человека, уже отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, не явились на место обмена, пишут РИА Новости.

    Изначально предполагалось, что Украина в среду вернет 306 человек, а самопровозглашенные республики – 74 человека. К этому обмену стороны готовились почти полтора года, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.

    Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более 15 месяцев назад. Согласно минским договоренностям по урегулированию конфликта, стороны взяли на себя обязательство провести обмен пленными по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса в этом вопросе не удавалось из-за разногласия сторон, в том числе относительно списков лиц, подлежащих обмену.

    facebook.com/reutski
    Обмен пленными 27 декабря 2017

    В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.

    Процедура обмена проходила в среду на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

    Первыми обменялись с Киевом пленными представители ЛНР. Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, республика передала Киеву 16 человек.

    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
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    Руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что два человека отказались возвращаться в республику, и из заявленных 75 в Луганск вернулись 73 человека.

    Накануне обмена исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом.

    Позднее к обмену пленными с Киевом приступила ДНР. Как заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова, республика передала Киеву 57 пленных, один отказался возвращаться.

    "Было заявлено 58 человек, один отказался", — сказала Морозова.

    Таким образом, согласно данным представителей ДНР и ЛНР, киевской стороне в среду было передано 73 человека.

    Anatolii STEPANOV / AFP
    Обмен пленными 27 декабря 2017

    Однако в Киеве утверждают, что ополченцы передали 74 человека. Изначально об этом заявила полпред президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, потом аналогичное заявление сделал и сам Петр Порошенко.

    "Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", — написал президент Украины в Twitter.

    По данным "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ"), Киев передал в ДНР 165 человек вместо заявленных 207.

    "Украина вместо анонсированных 207 отдает 165 удерживаемых. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории", — сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента.

    Путаницу в цифрах объяснил позже Медведчук. По его словам, цифра в 306 человек была пересмотрена в ходе переговоров ранее — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и имеют возможность свободно перемещаться по стране, еще ряд пленных отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

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    Обмен пленными между Киевом и Донбассом будет продолжен, необходим второй этап, чтобы полностью реализовать принцип "всех на всех", заявил Медведчук.

    "То, что 15 месяцев не было обмена, связано с тем, что у нас разное понимание и толкование этого принципа. Именно поэтому было необходимо с моей стороны обращаться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, которому я благодарен за то, что он, используя свой авторитет, проявил акт гуманизма и обратился с просьбой к тогда руководителям ДНР и ЛНР (Александру) Захарченко и (Игорю) Плотницкому для того, чтобы этот обмен состоялся", — заявил он в эфире Первого канала. 

    По его словам, работу по обмену пленных необходимо продолжать.

    "Это не единовременный акт. Я считаю, обмен должен быть продолжен, минские соглашения в этой части должны быть выполнены, и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи, домой, к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип "всех на всех", — добавил Медведчук.

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