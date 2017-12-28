Обыкновенное чудо. Обмен пленными состоялся

РИА Новости Украина

Самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся в среду, Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека соответственно.

Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили о нежелании возвращаться на территорию ДНР и ЛНР, один человек — в Киев, а еще 43 человека, уже отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, не явились на место обмена, пишут РИА Новости.

Изначально предполагалось, что Украина в среду вернет 306 человек, а самопровозглашенные республики – 74 человека. К этому обмену стороны готовились почти полтора года, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более 15 месяцев назад. Согласно минским договоренностям по урегулированию конфликта, стороны взяли на себя обязательство провести обмен пленными по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса в этом вопросе не удавалось из-за разногласия сторон, в том числе относительно списков лиц, подлежащих обмену.

facebook.com/reutski Обмен пленными 27 декабря 2017

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.

Процедура обмена проходила в среду на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Первыми обменялись с Киевом пленными представители ЛНР. Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, республика передала Киеву 16 человек.

Руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что два человека отказались возвращаться в республику, и из заявленных 75 в Луганск вернулись 73 человека.

Накануне обмена исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом.

Позднее к обмену пленными с Киевом приступила ДНР. Как заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова, республика передала Киеву 57 пленных, один отказался возвращаться.

"Было заявлено 58 человек, один отказался", — сказала Морозова.

Таким образом, согласно данным представителей ДНР и ЛНР, киевской стороне в среду было передано 73 человека.

Anatolii STEPANOV / AFP Обмен пленными 27 декабря 2017

Однако в Киеве утверждают, что ополченцы передали 74 человека. Изначально об этом заявила полпред президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, потом аналогичное заявление сделал и сам Петр Порошенко.

"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", — написал президент Украины в Twitter.

По данным "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ"), Киев передал в ДНР 165 человек вместо заявленных 207.

"Украина вместо анонсированных 207 отдает 165 удерживаемых. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории", — сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента.

Путаницу в цифрах объяснил позже Медведчук. По его словам, цифра в 306 человек была пересмотрена в ходе переговоров ранее — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и имеют возможность свободно перемещаться по стране, еще ряд пленных отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

Смотрите также: Как встречали освобожденных из плена в Донбассе украинцев

Обмен пленными между Киевом и Донбассом будет продолжен, необходим второй этап, чтобы полностью реализовать принцип "всех на всех", заявил Медведчук.

"То, что 15 месяцев не было обмена, связано с тем, что у нас разное понимание и толкование этого принципа. Именно поэтому было необходимо с моей стороны обращаться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, которому я благодарен за то, что он, используя свой авторитет, проявил акт гуманизма и обратился с просьбой к тогда руководителям ДНР и ЛНР (Александру) Захарченко и (Игорю) Плотницкому для того, чтобы этот обмен состоялся", — заявил он в эфире Первого канала.

По его словам, работу по обмену пленных необходимо продолжать.

"Это не единовременный акт. Я считаю, обмен должен быть продолжен, минские соглашения в этой части должны быть выполнены, и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи, домой, к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип "всех на всех", — добавил Медведчук.