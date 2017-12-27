Обмен пленными. "Ястребы" помешают выполнению Минска-2 - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Утром 27 декабря была сформирована и отправлена в Донбасс колонна автобусов с 306 пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. На месте отправки пленных на обмен находилась омбудсмен Валерия Лутковская и представители Международного комитета Красного креста.

"Проконтролировали формирования колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаком, молимся и работаем — чтобы все произошло", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, обмен пленными имеет стратегическое значение в плане выполнения Минска-2.

"Это своего рода маркер и отправная точка. Ведь обмен пленными — это шестой пункт Минских соглашений. После выполнения этого пункта следующим вопросом станет реализация остального комплекса мер по выполнению Минска-2. Как мы видим, формулу, разработанную Виктором Медведчуком поддержали все стороны. Понадобилось полтора месяца и даже участие главы РПЦ Патриарха Кирилла, чтобы решить все организационные вопросы. Процесс оказался настолько непрост, что в последний момент самодеятельностью даже занялась Ирина Геращенко. Велика вероятность, что обмен состоится по формуле Медведчука — 306 на 74", — говорит Золотарев.

По его мнению, свою роль в процессе играют и "партии войны" по обе стороны.

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"Ястребы" не заинтересованы в том, чтобы этот процесс шел. Естественно, именно поэтому он проходит так тяжело. Что будет дальше? Совсем скоро начнутся пиар-выступления тех, кто будет рассказывать о своей "важной роли" в этом процессе. Но вопрос так или иначе упрется в выполнение политической части Минских соглашений. Возможно, что нынешняя триумфальная риторика Петра Порошенко по поводу американской военной помощи — прикрытие предстоящей "зрады" в глазах "партии войны", — отмечает политолог.

Вместе с тем, по словам Золотарева, Киеву так или иначе, зададут прямой вопрос "Почему до сих пор не выполнена политическая часть Минска-2?".

"Сдвинется ли Минский процесс с мертвой точки? Это может произойти только под очень мощным внешним воздействием. Само по себе выполнение Минска-2 смерти подобно для нынешнего властного картеля, но в этом заинтересован Запад. Международным партнерам нужны какая-никакая стабильность и управляемость ситуацией. Порошенко и компания прекрасно понимают, что этим они детонируют сильнейший политический кризис", — резюмировал Золотарев.