В ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Украиной

hromadske.ua

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Украиной.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины", — цитирует в среду Пасечника Луганский информационный центр.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Украина намерена передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Уже известно, что время обмена было перенесено с 12.00 на 14.00. Ожидается, что процедура обмена продлится около трех часов.

Читайте также: Обмен пленными. Власть хочет убить сразу всех зайцев — Якубин

Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что освобожденных украинцев в Киев доставят на специально выделенном самолете Ил-76.