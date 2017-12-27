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    В ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Украиной

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (366)

    (обновлено: )18320
    Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник помиловал пленных, которые подлежат обмену 27 декабря.
    Автозак с украинскими военнопленными, который выехал с Макеевской 97-й колонии
    hromadske.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Украиной.

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    "Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины", — цитирует в среду Пасечника Луганский информационный центр.

    Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Украина намерена передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

    Уже известно, что время обмена было перенесено с 12.00 на 14.00. Ожидается, что процедура обмена продлится около трех часов.

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    Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что освобожденных украинцев в Киев доставят на специально выделенном самолете Ил-76.

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