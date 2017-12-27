Украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", — сказала Кобцева.

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Перед отправкой она уточнила у пленных, все ли хотят возвращаться. В присутствии журналистов они выразили готовность вернуться в рамках обмена на территорию, контролируемую Украиной.

"Мы надеемся, что в дальнейшем мы не будем останавливаться. Это первый этап обмена, потому что передаются не все удерживаемые лица — как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении", — сказала Кобцева.