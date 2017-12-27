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    Обмен военнопленных. В ожидании чуда

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (356)

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    Даже в таком щепетильном вопросе, как обмен военнопленных, украинская власть пытается получить как можно больше выгодных для себя моментов.
    Обмен пленными в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Предновогодний обмен военнопленных, о котором начали говорить еще примерно месяц назад, похоже, сдвинулся с мертвой точки. После того как Виктор Медведчук и предстоят ель РПЦ Патриарх Кирилл попросили президента РФ Владимира Путина посодействовать ускорению процесса результаты не заставили себя долго ждать. 

    Украинские военные, освобожденные из плена
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    Пинок от Запада

    Еще в день Святого Николая украинские власти всячески открещивались от подобной возможности, но уже накануне католического Рождества не без давления Запада, все же дали свое добро. Хотя, другого выбора у Киева, похоже, не было. Особенно после того, как к обмену военнопленных Петра Порошенко призвали лично канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

    Но, как это часто бывает, пойдя на условия Запада, украинская власть незаметно для многих заложила в процесс свою личную выгоду. На прошлой неделе в СМИ появилось сообщение о том, что в обмене пленными якобы готовы участвовать журналисты Дмитрий Василец и Евгений Тимонин, осужденные ранее на 9 лет за "сепаратизм и пособничество террористам". Мотивацию Киева вполне можно понять. Правозащитные организации вроде Amnesty Internatal регулярно попрекают власть за нападки на свободу слова, а тут предоставляется идеальная возможность одним махом убить двух зайцев. С одной стороны, избавиться от ноши, которую уже стало неудобно нести. С другой — закрепить в сознании масс, что арестованные журналисты — предатели Родины, которые за свои "проступки" будут высланы из страны. Чтоб другим неповадно было. 

    Одним махом

    Согласен с этим и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, пытаясь включить в список пленных оппозиционных журналистов, власть хочет решить очень неудобную для себя проблему. 

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    "Не секрет, что нахождение всех этих людей в местах не столь отдаленных делает украинскую власть предметом критики. Попытка выбросить неугодных из страны — возможность одним махом решить эту проблему. Для власти это достаточно стандартный прием, как, например, лишить гражданства Михаила Саакашвили или депутата Андрея Артеменко. Цель — избавиться от токсичных активов, политических и информационных, удалить этих людей из Украины", — отмечает Бортник.

    Своих на своих

    Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что запланированный обмен пленными на 80% состоит из граждан Украины.

    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обмен пленными. Украинцев меняют на украинцев?

    "По сути, украинцев меняют на украинцев. При том, что Конституция и закон о гражданстве прямо запрещена выдача наших граждан, их изгнание из страны. Это абсолютная дикость. Сам факт такого обмена серьезно бьет по концепции "украинско-российской войны", которую власть поддерживает информационно. Большой имиджевый урон наносится и анти-террористической операции. Власть выдает террористам украинских граждан. Где в мире такое позволено?"  — возмущается политолог.

    Затянуть процесс

    О дотаточно странной позиции украинской власти в процессе обмена военнопленных говорит и политолог Алексей Якубин. По его словам, тема, которая должна проводится без лишнего шума оказалась чрезмерно политизированой. 

    "На этой волне у многих имеется неприкрытое желание получить конкретную политическую выгоду. Взять хотя бы желание Киева освободиться от части людей, который приносят имиджевый негатив — журналистов Васильца и Тимонина. Правозащитные организации говорят об арестованных журналистах, как об узниках совести. Если внести их в список на обмен пленными, Киев снимет с себя все подобные обвинения", — отмечает Якубин.

    По словам политолога, вместе с тем наблюдается затягивание процесса украинской властью. 

    "Параллельно с этим отсутствует какая-либо ясность по поводу четвертой встречи Курта Волкера и Владислава Суркова. А она, к слову, как раз и должна быть привязана к теме обмена военнопленных. Последнего не происходит и это общение, как следствие, также затягивается", — резюмирует эксперт", — резюмировал эксперт. 

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