Самый масштабный обмен пленными в Донбассе запланирован на среду

ДОНБАСС, 27 дек — РИА Новости Украина. Самый масштабный за время вооруженного конфликта обмен пленными должен состояться в среду, 27 декабря, в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

К этому обмену стороны готовились почти полтора года, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более 15 месяцев назад. Согласно минским договоренностям по урегулированию конфликта, стороны взяли на себя обязательство провести обмен пленными по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса в этом вопросе не удавалось из-за разногласия сторон, в том числе относительно списков лиц, подлежащих обмену.

Кроме того, по словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, у Украины возникали сложности юридического характера в выполнении этого обязательства. Например, согласно действующему законодательству, Киев не мог реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, в связи с чем украинским властям пришлось принимать политическое решение в этом вопросе.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Медведчуком в середине ноября поддержал его предложение об обмене пленными и позже по телефону обсудил эту инициативу с руководителями непризнанных ЛНР и ДНР, призвав стороны решить вопрос обмена до Нового года. Ополченцы заявили, что готовы к обмену.

Однако после этого у сторон все же возникали разногласия относительно списков и звучали взаимные обвинения в попытках сорвать процесс.

Стороны не разглашают данные о людях, которые вошли в списки на обмен, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко обещала раскрыть все детали после того, как он состоится.

Вместе с тем, как заявил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин, в список включен россиянин Евгений Мефедов, подозреваемый в "подготовке свержения власти в Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. По данным прокуратуры Одесской области, кроме Мефедова были освобождены из-под стражи еще семь человек для обмена пленными с ополченцами Донбасса.

Стороны конфликта заявили о намерении продолжить работу по обмену пленными. По словам Геращенко, на сегодняшний день на неподконтрольной Киеву территории Донбасса удерживаются 160 человек, но представители самопровозглашенных республик подтверждают содержание только 97 граждан.

Аппарат омбудсмена ДНР заявляет о почти 500 сторонниках непризнанной республики, удерживаемых на подконтрольной Украине территории. Ожидается, что процесс их освобождения будет продолжен в следующем году в рамках работы контактной группе в Минске.