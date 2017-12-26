Обмен пленными. Представители Киева вылетели в Донбасс

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко сообщила, что вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, Службы безопасности, Мминобороны и экспертами вылетела в Донбасс, где в среду должен состояться обмен пленными.

Обмен пленными в Донбассе запланирован на 27 декабря, Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Глава ДНР Александр Захарченко ранее заявил, что обмен пленными пройдет ориентировочно в 12.00.

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем в Донбасс. Даже в самолете работаем", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ирина Геращенко/Facebook, 26 декабря 2017

Захарченко ранее заявил, что предстоящий обмен пленными — это только первый этап, дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться в Минске.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.