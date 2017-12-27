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27.12.201714:02
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    Фотоленты

    Подготовка к обмену пленными

    (обновлено: )112
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Самолет Ил-76 доставит освобожденных украинских пленных в Киев
    Автозак с украинскими военнопленными, который выехал с Макеевской 97-й колонии
    Колонна с украинскими военнопленными в Горловке
    Автомобили в которых перевозятся украинские пленные со стороны ДНР
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Обмен пленными
    Пленные отправляются к месту обмена
    Пленные отправляются к месту обмена
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/prm_ua
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/prm_ua
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/prm_ua
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/prm_ua
    Самолет Ил-76 доставит освобожденных украинских пленных в Киев
    Самолет Ил-76 доставит освобожденных украинских пленных в Киев
    Фото со страницы Юрия Бирюкова в Facebook
    Автозак с украинскими военнопленными, который выехал с Макеевской 97-й колонии
    hromadske.ua
    Колонна с украинскими военнопленными в Горловке
    hromadske.ua
    Автомобили в которых перевозятся украинские пленные со стороны ДНР
    hromadske.ua
    Подготовка к обмену военнопленными
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Подготовка к обмену военнопленными
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Подготовка к обмену военнопленными
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Обмен пленными
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Пленные отправляются к месту обмена
    lug-info.com
    Пленные отправляются к месту обмена
    lug-info.com
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/radiosvoboda
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/MaryanKushnir
    Подготовка к обмену военнопленными
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Подготовка к обмену военнопленными
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/radiosvoboda

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    Украина готова в среду, 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

    Украинских пленных, обмен которыми запланирован в Донбассе на 27 декабря, доставят в Киев самолетом сразу после освобождения.

    Освобожденных бойцов Вооруженных сил Украины перевезут самолетом Ил-76, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Обмен пленными. Власть хочет убить сразу всех зайцев — Якубин

    По последним данным, стороны проводят уточняющие переговоры в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Обмен пленными будет перенесен на 14.00 27 декабря.

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