Масштабный обмен пленными начался в Донбассе

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости украина. Самый масштабный за время конфликта обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками начался в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Процесс обмена пленными начался", — сказал он журналистам.

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Одновременно первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила о завершении сверки списков для обмена пленными.

facebook.com/iryna.gerashchenko Подготовка к обмену военнопленными

"На нулевке. Списки обговорены и согласованы. Отработали этот этап, и скоро начнется освобождение", — написала она на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Украина передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

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Процедура обмена началась на нейтральной территории между населенными пунктами Майорск и Горловка.