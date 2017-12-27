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    Масштабный обмен пленными начался в Донбассе

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (373)

    (обновлено: )77250
    Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о начале процедуры обмена пленными. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила, что списки на обмен согласованы.
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/radiosvoboda

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости украина. Самый масштабный за время конфликта обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками начался в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    "Процесс обмена пленными начался", — сказал он журналистам.

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    Одновременно первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила о завершении сверки списков для обмена пленными.

    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Подготовка к обмену военнопленными

     

    "На нулевке. Списки обговорены и согласованы. Отработали этот этап, и скоро начнется освобождение", — написала она на странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что Украина передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

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    Процедура обмена началась на нейтральной территории между населенными пунктами Майорск и Горловка.

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