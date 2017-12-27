Бортник: обмен пленными - это временное лекарство

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

День 27 декабря 2017 года – время самого масштабного обмена пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе: Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Утром была сформирована и отправлена в Донбасс колонна автобусов с 306 пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. На месте отправки пленных на обмен находилась омбудсмен Валерия Лутковская и представители Международного комитета Красного креста.

Содержащихся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пленных утром 27 декабря также вывезли из мест лишения свободы для обмена с Украиной.

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Дальше – политическая часть "Минска"

Прежде всего, для политиков со всех сторон этого процесса, обмен пленными – это пиар, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог Руслан Бортник.

"Возвращение людей домой, гуманистическая роль – это пиар. Второе – это игра в миротворцев для всех сторон этого конфликта. Они говорят, что мы миротворцы, возвращаем пленными и пытаемся урегулировать конфликт", – сообщил директор Украинского анализа и менеджмента политики.

Третье же, и самое главное – в первую очередь для российской стороны, это попытка приблизиться к выполнению политической части минских соглашений, считает Бортник.

"Сразу после обмена пленными встает вопрос проведения выборов. Буквально завтра, послезавтра, после Нового года украинское руководство проснется в той ситуации, когда российское руководство – через Нормандскую четверку, минские подгруппы – начнет требовать перехода к реализации политической части минских соглашений, поскольку обмен пленными произошел. Это приближение к выполнению политической части, которое для Киева сегодня практически невозможно, которое для Киева грозит внутриполитическим кризисом", – подчеркнул политолог.

Без дальнейших действий – только временное лекарство

При этом нынешний обмен может быть не последним, предупреждает эксперт.

"Остаются существенные риски в отношении того, что этот обмен пленными, к сожалению, не последний, потому что людей продолжают задерживать. Более того, отсутствует механизм предупреждения, накопления и захвата новых пленных. Обе стороны продолжат захватывать военнослужащих, гражданских активистов. Эти списки снова начнут расти", – прогнозирует Бортник.

Поэтому, уверен он, с точки зрения реального политического урегулирования это только временное лекарство.

"И если за этим не последуют какие-то другие средства, минские соглашения через полгода будут там же, где они находятся сегодня", – подытожил эксперт.