наверх
27.12.201716:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Бортник: обмен пленными - это временное лекарство

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (373)

    (обновлено: )32920
    После обмена пленными украинское руководство проснется в новой реальности, в которой дальше должна произойти реализация политической части минских соглашений, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обмен пленными. Власть хочет убить сразу всех зайцев - Якубин

    День 27 декабря 2017 года – время самого масштабного обмена пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе: Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР. 

    Утром была сформирована и отправлена в Донбасс колонна автобусов с 306 пленными, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. На месте отправки пленных на обмен находилась омбудсмен Валерия Лутковская и представители Международного комитета Красного креста.

    Содержащихся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пленных утром 27 декабря также вывезли из мест лишения свободы для обмена с Украиной.

    Читайте также: Обмен пленными. Украинцев меняют на украинцев?

    Дальше – политическая часть "Минска"

    Прежде всего, для политиков со всех сторон этого процесса, обмен пленными – это пиар, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог Руслан Бортник.

    Отправка в Луганске украинских пленных на обмен. Видео
    Канал ТопЧик на Youtube
    Украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена

    "Возвращение людей домой, гуманистическая роль – это пиар. Второе – это игра в миротворцев для всех сторон этого конфликта. Они говорят, что мы миротворцы, возвращаем пленными и пытаемся урегулировать конфликт", – сообщил директор Украинского анализа и менеджмента политики.

    Третье же, и самое главное – в первую очередь для российской стороны, это попытка приблизиться к выполнению политической части минских соглашений, считает Бортник.

    "Сразу после обмена пленными встает вопрос проведения выборов. Буквально завтра, послезавтра, после Нового года украинское руководство проснется в той ситуации, когда российское руководство – через Нормандскую четверку, минские подгруппы – начнет требовать перехода к реализации политической части минских соглашений, поскольку обмен пленными произошел. Это приближение к выполнению политической части, которое для Киева сегодня практически невозможно, которое для Киева грозит внутриполитическим кризисом", – подчеркнул политолог.

    Обмен пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: сколько можно анонсировать, будет обмен пленными или нет?

    Без дальнейших действий – только временное лекарство

    При этом нынешний обмен может быть не последним, предупреждает эксперт. 

    "Остаются существенные риски в отношении того, что этот обмен пленными, к сожалению, не последний, потому что людей продолжают задерживать. Более того, отсутствует механизм предупреждения, накопления и захвата новых пленных. Обе стороны продолжат захватывать военнослужащих, гражданских активистов. Эти списки снова начнут расти", – прогнозирует Бортник. 

    Поэтому, уверен он, с точки зрения реального политического урегулирования это только временное лекарство. 

    "И если за этим не последуют какие-то другие средства, минские соглашения через полгода будут там же, где они находятся сегодня", – подытожил эксперт. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Громкие отставки и назначения в Украине