ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными - СМИ

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Луганская народная республика передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными, они уже находятся на подконтрольной украинским властям территории Донбасса, обмен с самопровозглашенной ДНР продолжается, сообщает сайт "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента.

"На подконтрольную Украине территорию вернулись три автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену самопровозглашенной "ЛНР", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

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Процедура обмена началась на нейтральной территории между населенными пунктами Майорск и Горловка.