наверх
27.12.201716:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными - СМИ

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (373)

    (обновлено: )18520
    Сообщается, что на подконтрольную Украине территорию вернулись три автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену самопровозглашенной ЛНР.
    Колонна с украинскими военнопленными в Горловке
    hromadske.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Луганская народная республика передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными, они уже находятся на подконтрольной украинским властям территории Донбасса, обмен с самопровозглашенной ДНР продолжается, сообщает сайт "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник: обмен пленными - это временное лекарство

    "На подконтрольную Украине территорию вернулись три автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену самопровозглашенной "ЛНР", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Украина передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

    Читайте также: Бортник: обмен пленными — это временное лекарство

    Процедура обмена началась на нейтральной территории между населенными пунктами Майорск и Горловка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Громкие отставки и назначения в Украине