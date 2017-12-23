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    Общество

    "Новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (340)

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    Очередное перемирие в Донбассе к новогодним и рождественским праздникам было согласовано контактной группой по урегулировании ситуации в Украине на последней встрече в Минске.
    Ситуация в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой
    Павел Жебривский / Facebook

    ДОНБАСС, 23 дек — РИА Новости Украина. Договоренности о прекращении огня в Донбассе к новогодним праздникам вступили в силу, это шестая в этом году попытка сторон конфликта прекратить обстрелы.

    Ситуация в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт
    Ад это там, а у нас - адище. Вопрос жизни и смерти, жить в Авдеевке

    Очередное перемирие в Донбассе к новогодним и рождественским праздникам было согласовано контактной группой по урегулировании ситуации в Украине на встрече в Минске в среду.

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    В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что готовы строго соблюдать режим прекращения огня. Глава Минобороны Украины Степан Полторак также выразил надежду, что перемирие будет соблюдаться.

    "Вступил в силу очередной режим прекращения огня. Все подразделения, находящиеся на передовых позициях, получили соответствующие приказы", — сказал РИА Новости представитель самопровозглашенной ДНР.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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