"Спасибо за мужество". Порошенко пришел в госпиталь к освобожденным пленным

Лечением 24 освобожденных в госпитале занимаются лучшие врачи. Также правительство работает над подготовкой пакета социальной помощи им и их семьям.

"Областные администрации получили поручение безотлагательно помогать в решении социально-бытовых вопросов. Спасибо ребятам за их мужество и силу духа, а их родственникам — за веру!", – добавил президент.

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Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.