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    "Спасибо за мужество". Порошенко пришел в госпиталь к освобожденным пленным

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (418)

    (обновлено: )13202
    Президент Петр Порошенко проведал освобожденных из плена украинских военнослужащих, которые находятся на реабилитации в Главном военном клиническом госпитале.
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    Лечением 24 освобожденных в госпитале занимаются лучшие врачи. Также правительство работает над подготовкой пакета социальной помощи им и их семьям.

    "Областные администрации получили поручение безотлагательно помогать в решении социально-бытовых вопросов. Спасибо ребятам за их мужество и силу духа, а их родственникам — за веру!", – добавил президент.

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    Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

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