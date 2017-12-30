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30.12.201715:56
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    Политика

    Порошенко поручил продолжить переговоры по пленным

    (обновлено: )21
    Как отмечается, глава государства поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными, рассчитывает, что 10 января пройдет первая встреча по этому вопросу.

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    "Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров (по обмену пленными). Могу сказать, что 10 января у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались", — сказал Порошенко в субботу во время визита в госпиталь к освобожденным из плена в Донбассе украинским военным.

    В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233 человека. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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