Порошенко поручил продолжить переговоры по пленным

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными, рассчитывает, что 10 января пройдет первая встреча по этому вопросу.

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"Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров (по обмену пленными). Могу сказать, что 10 января у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались", — сказал Порошенко в субботу во время визита в госпиталь к освобожденным из плена в Донбассе украинским военным.

В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233 человека. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".