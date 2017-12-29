Советник президента: 14 освобожденных пленных подозревают в дезертирстве

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Среди освобожденных пленных 14 человек подозреваются в дезертирстве, заявил советник президента Юрий Бирюков в Facebook.

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По его словам, по этим людям есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей.

"Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", — заявил Бирюков.

Он сообщил, что изначально планировалось доставить данных военных в Киев отдельно, однако осуществить это не удалось из-за погодных условий. Также он отметил, что во время встречи освобожденных военных с родственниками также было решено не препятствовать им.

"На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда", — добавил Бирюков.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона ставит перед собой цель освободить всех пленных, независимо от обстоятельств и возможных проступков, совершенных ими.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.