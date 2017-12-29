"Добились невозможного". Медведчук подвел итог по обмену пленными

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что состоявшийся обмен пленными в Донбассе вселяет оптимизм в вопросе урегулирования ситуации в регионе.

По его словам, реформы, проводимые нынешней властью, пока не дали желаемых результатов, а лишь привели к снижению уровня жизни граждан страны.

"И все же я с оптимизмом смотрю в будущий год. Потому что в конце 2017-го нам удалось добиться практически невозможного: после 15 с лишним месяцев гнетущей тишины провести обмен и вернуть домой, в семьи 380 граждан (да, они находились по разные стороны линии соприкосновения, но все они украинцы). Нам удалось договориться о перемирии (пусть пока речь идет только о новогоднем периоде, но важен сам факт диалога). Мы получили от международного сообщества еще одно подтверждение незыблемости и безальтернативности минских соглашений (в этом нас поддерживает весь мир)", — цитирует Медведчука сайт движения.

В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233 человека. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".