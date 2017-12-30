Требования захватчика здания "Укрпочты" связаны с пленными Донбасса - полиция

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В ходе переговоров с силовиками преступник, который захватил заложников в харьковском отделении "Укрпочты", выдвинул требования, связанные с пленниками, которых удерживают в Донбассе. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".

"По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – сказал он.

Также Бех добавил, что неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко около 14:40.

"Мы не понимаем, ни какая взрывчатка у этого человека, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно", – отметил полицейский.

При этом он добавил, что мужчина связывается с полицией, используя телефоны заложников.

Между тем, по данным "Украинской правды" с места событий, полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения, предполагая, что у преступника, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.