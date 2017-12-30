наверх
30.12.201721:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Требования захватчика здания "Укрпочты" связаны с пленными Донбасса - полиция

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (9)

    (обновлено: )107912
    Кроме того, полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения, предполагая, что у преступника, который захватил заложников, могут быть сообщники.
    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В ходе переговоров с силовиками преступник, который захватил заложников в харьковском отделении "Укрпочты", выдвинул требования, связанные с пленниками, которых удерживают в Донбассе. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".

    "По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – сказал он.

    Ситуация возле захваченного здания в Харькове. Видео
    Видеоканал Украинская правда в Facebook
    Ситуация возле захваченного здания "Укрпочты" в Харькове

    Также Бех добавил, что неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко около 14:40.

    "Мы не понимаем, ни какая взрывчатка у этого человека, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно", – отметил полицейский.

    При этом он добавил, что мужчина связывается с полицией, используя телефоны заложников.

    Между тем, по данным "Украинской правды" с места событий, полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения, предполагая, что у преступника, который захватил заложников, могут быть сообщники.

    Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рождественская ярмарка в центре Киева
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие