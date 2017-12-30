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    Общество

    Мужчина со взрывчаткой захватил здание "Укрпочты" в Харькове - СМИ

    (обновлено: )7910
    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение "Укрпочты". Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди, передает "Украинская правда".

    Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.

    В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

    В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

    В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

    "По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", — сообщил Тракало.

    На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции

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