В Харькове грабители с битами и молотками отобрали 30 тысяч долларов

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные напали на автомобиль Ford, водитель которого имел при себе большую сумму денег.

"В районе поселка Жуковского, трое в масках на автомобиле Audi на литовских номерах, подрезали Ford. После, нападавшие вытащили из машины водителя и начали его избивать битами и молотками. Уодного из нападавших было при себе оружие", — передает Сайт города Харькова.

В результате инцидента пострадали и пассажиры Ford, одного из них доставили в больницу с травмами.

Читайте также: Ведь воруют, много воруют. Криминал на праздники ополчился

Из машины были украдены деньги, в размере 30 тысяч долларов.

Ранее полиция в Запорожской области задержали 30-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений на территории Бердянска и Мелитополя. Он грабил ломбарды, угрожая кассирам муляжом взрывного устройства.