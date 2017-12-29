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29.12.201711:33
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    Происшествия

    В Харькове грабители с битами и молотками отобрали 30 тысяч долларов

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    Группа неизвестных на автомобиле Audi на еврономерах напала на водителя и пассажира другого авто. Добычей грабителей стала крупная сумма денег.
    Автомобиль Ford, водитель которого подвергся нападению в Харькове
    Фото Сайт города Харькова

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные напали на автомобиль Ford, водитель которого имел при себе большую сумму денег.

    "В районе поселка Жуковского, трое в масках на автомобиле Audi на литовских номерах, подрезали Ford. После, нападавшие вытащили из машины водителя и начали его избивать битами и молотками. Уодного из нападавших было при себе оружие", — передает Сайт города Харькова.

    В результате инцидента пострадали и пассажиры Ford, одного из них доставили в больницу с травмами.

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    Из машины были украдены деньги, в размере 30 тысяч долларов.

    Ранее полиция в Запорожской области задержали 30-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений на территории Бердянска и Мелитополя. Он грабил ломбарды, угрожая кассирам муляжом взрывного устройства.

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