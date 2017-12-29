Под Харьковом жестоко избили и сожгли мужчину

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В одном из сел Лозовского района Харьковской области нашли сожженное тело местного жителя, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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"Это — житель соседнего села, 1993 года рождения, ранее судимый, без постоянного места работы", — говорится на странице ГУ НП в Харьковской области в Facebook.

Установлено, что накануне вечером злоумышленник зашел в дом потерпевшего, где металлической палкой избил хозяина. Затем он вынес его во двор и бросил в погреб, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавший скончался от ожогового шока.

Полиция Харьковской области/Facebook, 29 декабря 2017

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