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    В Харьковской области жестоко убили двух женщин

    (обновлено: )85612
    Разъяренные мужчины напали на женщин и нанесли им удары ножом в область шеи и грудной клетки, после чего скрылись с места происшествия. От полученных травм пострадавшие скончались.
    Убийство в Харьковской области
    Пресс-служба Полиции

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Харьковской области раскрыли убийство двух женщин. Как рассказали в местной полиции, трагедия произошла в селе Староверовка. Жертвами преступников стали две местные жительницы 61 и 56 лет.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
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    "Сотрудники полиции установили лиц, причастных к убийству женщин. Ими оказались 33-летний гражданин Молдовы и 34-летний местный житель. Двое злоумышленников, находясь в нетрезвом состоянии, постучали в дом, где находилась хозяйка и ее подруга. Женщины открыли им дверь, но, увидев, в каком состоянии незваные гости, попросили их уйти. Разъяренные мужчины напали на женщин и нанесли им удары ножом в область шеи и грудной клетки, после чего скрылись с места происшествия. От полученных травм пострадавшие скончались", – сообщили правоохранители.

    Задержанным грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

    Напомним, в Днепре средь бела дня выстрелом в голову убили мужчину.

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