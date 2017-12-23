В Харьковской области жестоко убили двух женщин

Пресс-служба Полиции

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Харьковской области раскрыли убийство двух женщин. Как рассказали в местной полиции, трагедия произошла в селе Староверовка. Жертвами преступников стали две местные жительницы 61 и 56 лет.

"Сотрудники полиции установили лиц, причастных к убийству женщин. Ими оказались 33-летний гражданин Молдовы и 34-летний местный житель. Двое злоумышленников, находясь в нетрезвом состоянии, постучали в дом, где находилась хозяйка и ее подруга. Женщины открыли им дверь, но, увидев, в каком состоянии незваные гости, попросили их уйти. Разъяренные мужчины напали на женщин и нанесли им удары ножом в область шеи и грудной клетки, после чего скрылись с места происшествия. От полученных травм пострадавшие скончались", – сообщили правоохранители.

Задержанным грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре средь бела дня выстрелом в голову убили мужчину.