наверх
26.12.201715:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В супермаркете Мелитополя убили мужчину

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (74)

    (обновлено: )160
    Как сообщили правоохранители, инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них упал и ударился головой. Позже он умер в больнице.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В супермаркете "АТБ", расположенном в самом центре Мелитополя, убили человека, сообщает сайт "Наш город".

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Кровь рекой. Украину накрыла волна жестоких убийств

    Согласно данным полиции, двое мужчин, совместно распивавших спиртное, поссорились, и один из них принялся избивать другого. В результате драки мужчина упал, и ударился головой об стену.

    По данным отдела коммуникации полиции области, 51-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

    Оперативники задержали подозреваемого – 27-летнего местного жителя. За нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

    Несколько дней назад сообщалось, что в Харьковской области жестоко убили двух женщин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Служба безопасности Украины
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США