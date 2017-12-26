В супермаркете Мелитополя убили мужчину

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В супермаркете "АТБ", расположенном в самом центре Мелитополя, убили человека, сообщает сайт "Наш город".

Согласно данным полиции, двое мужчин, совместно распивавших спиртное, поссорились, и один из них принялся избивать другого. В результате драки мужчина упал, и ударился головой об стену.

По данным отдела коммуникации полиции области, 51-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Оперативники задержали подозреваемого – 27-летнего местного жителя. За нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Несколько дней назад сообщалось, что в Харьковской области жестоко убили двух женщин.