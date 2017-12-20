В Киеве мужчина во время драки убил собственного брата

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева произошла драка между братьями, которая привела к убийству одного из них. Об этом сообщает в среду сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

По предварительной информации, около полуночи, в квартире возник конфликт между братьями, который перерос в драку. Во время нее один из ударов оказался роковым, и один из мужчин упал без сознания.

После этого другой брат вышел из квартиры и ушел в неизвестном направлении. Мать мужчины вызвала "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть потерпевшего.

На место событий сразу выехали правоохранители. К розыску подозреваемого в убийстве привлекли кинологов со служебной собакой. Ориентировки получили все патрули города Киева.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в поселке Ланчин Ивано-Франковской области, им оказался родной сын.