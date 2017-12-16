Голомша: кадровая ротация в ГПУ "убила" профессионализм

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генпрокуратура не согласна с решением Бородянского райсуда Киевской области, который оправдал бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника, и будет подавать апелляцию. Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, ГПУ также готовит апелляцию на решение Печерского райсуда Киева, который отказал прокуратуре в избрании меры пресечения — домашнего ареста — для лидера "Движения новых сил", экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Луценко также добавил, Генеральная прокуратура Украины приведет достаточные доказательства и аргументы в поддержку своей позиции в апелляционных инстанциях по делам и Мельника и Саакашвили.

Последние скандальные решения судов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заслуженный юрист, первый заместитель генпрокурора в 2014 году Николай Голомша.

Чому так виходить, що з першої спроби не надають потрібних доказів, не надають ґрунтовної позиції ГПУ для того, щоб не було другої спроби і не було апеляції після цього?

— Виходячи із наслідків, що не задоволено подання, то, очевидно, є недопрацювання, і треба розуміти, що в теперішній час потрібне безумовне дотримання КПК, тому що дуже великий відсоток професійного сегменту слідчих, прокурорів, суддів пішли в адвокати, і вони дуже добре орієнтуються в КПК. І коли слідчі на початку не звертають увагу на час, на дотримання прав підозрюваних, на вручення підозри, на постановку відповідно у протоколах часу – це все впливає в подальшому на позицію захисту.

Тобто справа не в тому, що ГПУ погано готується, а в тому, що колишні судді стали адвокатами, а ці адвокати більш підготовлені, ніж теперішні судді?

— Я сказав один із моментів, який є об’єктивним чинником. А взагалі, я вважаю, що при умові безумовного дотримання законів і чіткого формулювання викладки своєї позиції у протоколах, у поданнях, такого, щоб судді на голому місці відмовляли, може бути дуже рідко. Якщо є вагомі аргументи, то незалежно, хто з тієї сторони – чи це прокурор, чи слідчий, чи адвокат, чи суддя — адвокат колишній, якщо наводяться аргументи слідчими, то немає ніякої підстави для того, щоб не задовольняти подання.

Справи Мельника і Саакашвілі непоодинокі. У нас ще Януковича дві справи, інші справи, які зараз обговорюються в ЗМІ. Півтора року Луценко — на чолі ГПУ. Він рапортує про успіхи, каже про те, що реформа відбулася, але чому такі результати?

— Я можу віднести це питання до того, що це четвертий прокурор після Революції гідності. Якщо четвертий прокурор, і не було зосередження уваги на всіх актуальних справах у режимі онлайн і минулих часів, то, звісно, що були відповідні перетасовки кадрові, я б не назвав це конкурсами, які, ці перетасовки кадрові завели непрофесійний сегмент. Тому, коли ви будете спілкуватись з тими людьми, які пройшли по конкурсу, вони можуть знати законодавство, але у них немає практики. Вони не розуміють, що якщо ти написав протокол і ти не вказав вагомі підстави, там мають бути кваліфікуючі ознаки, там має бути час, місце, обставини, викладка коротка, а якщо він щось упустив, суд має право повертати на дослідування справу.

Раніше довіра до ГПУ була не кращою.

— Не краща вона, дійсно, була за часів, коли почала заходити комерція в прокуратуру, а це десь приблизно після 2004 року, майже, коли "януковичи" зайшли, це була вершина трагізму в прокуратурі. Чому? Тому що було поставлено все на відповідну контрольовану основу, комерція була, були відповідні схеми, в які включали і прокурорів, і це була така собі банда, яка сьогодні іменується "злочинним режимом", і розслідуються злочини. Але навіть попри те, я вам скажу, що це десь відсотків найбільше вісім корумпованих чиновників, які зіпсували картину. В основному, це професійні люди, які сидять в кабінетах, не доїдаючи, не досипаючи виконують державні свої справи, притому отримують такий негатив, бо на виду політичні справи, а ті справи про вбивство, які були, справи, які стосувались економічних злочинів – це сотні тисяч справ, про це ніхто не говорить. Тому, я вважаю, що сама влада зробила собі вовчу послугу. Замість того, щоб забути, перекреслити, засудити режим, а не постійно повторювати і поливати брудом орган, який сьогодні не має авторитету, не заслужено не має авторитету.

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Багато експертів говорили, що у справі Саакашвілі дуже багато помилок нароблено, дурних помилок, процесуальні норми порушені — це помилки початківців. Якщо прокуратура робить такі помилки, чому має відновитись до неї довіра?

— У мене питання тоді до тих, хто ініціює таку реформу, коли реформа заводить працівників ЖЕКів у прокуратуру, прокуратура віками формувала професійних людей і це була, дійсно, школа майстерності, де люди володіли, розуміли інструментарієм процесуальним і цивільним, а в даному випадку люди приходять, вони більш політично, вони більш зі своєї точки зору хочуть говорити, а досвіду немає. Я б сказав одну річ важливу, яка є дуже хворобливою для всіх без винятку органів. Я нагадаю про презумпцію невинуватості, і некоректно ні органам влади, ні правоохоронним органам до суду називати людей злочинцями, говорити про відповідні докази як доконані факти, і з цього приводу є рішення міжнародних судів, що не мають право ні слідчі, ні прокурори, ні органи влади називати людину злочинцем до вироку суду, і з цього приводу є і цивільний закон, який передбачає відповідальність майнову за це. Я переконаний, що якщо не зупинити цей політичний бум і піар, то ми отримаємо шквал відповідних позовів у європейському суді. Треба, очевидно, повернутись до професійної роботи, а в прокуратурі, і зараз є багато професійного сегменту, він превалює, і орієнтуватись на те, щоб дотримуватись букви закону для того, щоб потім не йти на поводу у депутатів, у експертів, а щоб панувало верховенство права, а щоб не йшли на поводу ні в кого.

В апеляційних інстанціях зможуть взяти своє ГПУ?

— Я думаю, що десь 14 числа буде ухвала і, в принципі, якщо буде обґрунтування, то по закону не можуть. Можуть тільки якщо буде застосований відповідний адмінвплив, адмінресурс. В такому разі, як зачитував суддя, і як дивився цей процес, я думаю, що суддя прийняла законне рішення.

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К слову, по мнению политолога Алексея Якубина, Саакашвили станет для Луценко айсбергом, который его "потопит". Также он считает, что политического будущего у Саакашвили в Украине нет, поскольку заинтересованность к нему сейчас — показатель не его личного рейтинга, а реакция людей на действия власти.