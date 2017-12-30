Ужас да и только. Харьков, итоги 2017 года

РИА Новости Украина

Уходящий 2017-й год был полон событий, вызвавших в Харькове значительный общественный резонанс. Интернет-издание Status Quo начинает подводить итоги года. Мы выбрали самые читаемые новости по разным темам и просим читателей выбрать те, которые произвели наибольшее впечатление, чтобы составить итоговый рейтинг самых интересных харьковских событий. Можно выбрать несколько позиций, пишет издание.

Впереди — события знаковые, позитивные, культурные… А начинаем мы с новостей неприятных, но всегда вызывающих огромный интерес: они касаются нелепых, диких, часто — драматических событий, которые просто не укладываются в голове.

Треш года. Харьковские итоги-2017

Авария под Харьковом: шестеро погибших. Вечером 5 января вблизи с. Чкаловское Чугуевского района автомобиль Volvo вылетел с трассы. Погибли шесть человек — четверо взрослых и двое детей.

Перестрелка на Алексеевке. Вечером 17 февраля недалеко от детского сада на Алексеевке произошла перестрелка с участием бойцов добровольческих батальонов. Был ранен один человек.

Сообщалось, что участники конфликта – все экс-бойцы АТО из батальона "Донбасс" и "Национального корпуса" – начали выяснять отношения на улице Клочковской, 99-А – возле здания, в котором общественная организация ветеранов АТО арендует помещение.

Полиция открыла уголовное дело по статье "покушение на убийство", а также еще два уголовных производства по статье "хулиганство".

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Взрывы в Балаклее. В ночь на 23 марта на складах с боеприпасами в Балаклее прогремели взрывы и начался пожар. Из Балаклеи и близлежащих сел было эвакуировно 20 тыс человек. По данным военного прокурора Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 мм — по предварительным данным, стала диверсия. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

mediaport Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области

Обстрел троллейбуса. ЧП произошло 20 мая на улице Валентиновской. Обошлось без жертв.

Перестрелка возле парка Артема. Вечером 31 августа на улице Энергетической (район парка Артема) произошла перестрелка. По словам очевидцев, в конфликте участвовало около 40 человек, в том числе люди в камуфляжной форме, прозвучало не менее 15 выстрелов.

sq.com.ua На месте перестрелки в Харькове

Вскрытие могилы Руднева. 5 декабря работники коммунальных служб провели шурфование могилы Николая Руднева на площади Героев Небесной сотни. Останков большевика в могиле не оказалось. Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, могила оказалась "фейком".

057.ua В Харькове раскопали могилу большевика Руднева

Напомним, ранее в мэрии заявили, что останки Руднева перезахоронят на одном из кладбищ города.

Ребенок умер от голода. В конце сентября в "неотложку" был доставлен трехлетний мальчик с признаками физического истощения. На следующий день малыш умер. Ребенок был из неблагополучной семьи.

Смертельная авария на Сумской. 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen. Джип, за рулем которого была 20-летняя студентка ХНУ Елена Зайцева, вылетел на тротуар. В результате аварии погибли шесть человек.

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Вандалы вывели из строя десятки терминалов E-ticket и валидаторов. С 1 декабря в харьковском транспорте был введен единый электронный билет. За первые дни вандалы повредили несколько десятков автоматов по продаже электронных билетов.

Снег в конце апреля. В ночь на 19 апреля Харьков засыпало снегом. Снег шел много часов подряд, сопровождаясь сильным ветром.

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