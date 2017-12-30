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30.12.201712:55
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    Происшествия

    Страшное ДТП на окружной дороге в Харькове. Трое погибших

    (обновлено: )15701
    На окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем "ВАЗ". В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
    Страшное ДТП на окружной дороге в Харькове
    Нацполиция Харькова

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В результате ДТП на окружной дороге Харьков — Довжанский ночью погибли три человека, еще двое находятся в больнице, сообщает пресс-служба областной полиции.

    "30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем "ВАЗ". В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира "ВАЗ" от полученных повреждений погибли на месте", — говорится в сообщении.

    Нацполиция Харькова
    Страшное ДТП на окружной дороге в Харькове

    По факту данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

    Личность пассажира BMW и одного из пассажиров "ВАЗ", а также обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Напомним, ранее сообщалось, что 40-тонная фура с украинскими номерами под управлением украинца протаранила полицейский автомобиль недалеко от немецко-голландской границы. В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, за жизнь ее 48-летней коллеги борются врачи, еще один полицейский получил тяжелые ранения. В крови водителя фуры обнаружен алкоголь — более двух промилле.

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