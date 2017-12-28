наверх
29.12.201700:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Появились подробности смертельного ДТП с украинской фурой в Германии

    49205
    Генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров сообщил, что водитель фуры находится в изоляторе города Менхенгладбах. Ведется следствие.
    В Германии пьяный украинец на фуре протаранил патрульное авто
    Bild / Sascha Rixkens

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Украинский водитель фуры, протаранивший в Германии полицейский автомобиль, находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северная Рейн-Вестфалия, сообщил генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров.

    "Он находится в Менхенгладбахе. Ведется следствие", — сказал генконсул в комментарии Укринформу.

    По его словам, работники дипучреждения узнали о ЧП из СМИ, после чего связались с органами правопорядка.

    Bild / Sascha Rixkens
    В Германии пьяный украинец на фуре протаранил патрульное авто

    В настоящее время украинская сторона ждет официального письма от властей. Имя водителя, а также конечный пункт его маршрута не известны.

    Ранее сообщалось, что 40-тонная фура с украинскими номерами под управлением украинца протаранила полицейский автомобиль недалеко от немецко-голландской границы. В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, за жизнь ее 48-летней коллеги борются врачи, еще один полицейский получил тяжкие ранения. В крови водителя фуры обнаружен алкоголь — более двух промилле.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия