Появились подробности смертельного ДТП с украинской фурой в Германии

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Украинский водитель фуры, протаранивший в Германии полицейский автомобиль, находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северная Рейн-Вестфалия, сообщил генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров.

"Он находится в Менхенгладбахе. Ведется следствие", — сказал генконсул в комментарии Укринформу.

По его словам, работники дипучреждения узнали о ЧП из СМИ, после чего связались с органами правопорядка.

Bild / Sascha Rixkens В Германии пьяный украинец на фуре протаранил патрульное авто

В настоящее время украинская сторона ждет официального письма от властей. Имя водителя, а также конечный пункт его маршрута не известны.

Ранее сообщалось, что 40-тонная фура с украинскими номерами под управлением украинца протаранила полицейский автомобиль недалеко от немецко-голландской границы. В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, за жизнь ее 48-летней коллеги борются врачи, еще один полицейский получил тяжкие ранения. В крови водителя фуры обнаружен алкоголь — более двух промилле.