Сын Шуфрича получил условный срок за ДТП

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор, который сбил мужчину в Киеве, приговорили к условному сроку, сообщил адвокат пострадавшего Вячеслав Лысенко.

По его словам, в четверг состоялось последнее заседание в судебном процессе.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", — написал он.

Адвокат Вячеслав Лысенко/Facebook, 28 декабря 2017

Адвокат Вячеслав Лысенко/Facebook, 28 декабря 2017

Сын Нестора Шуфрича на Bentley в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Потерпевший попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой. 30 августа суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича.