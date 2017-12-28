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    Киев

    Сын Шуфрича получил условный срок за ДТП

    (обновлено: )124
    Суд признал Нестора Шуфрича-младшего виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор, который сбил мужчину в Киеве, приговорили к условному сроку, сообщил адвокат пострадавшего Вячеслав Лысенко.

    По его словам, в четверг состоялось последнее заседание в судебном процессе.

    "Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", — написал он.

    Адвокат Вячеслав Лысенко/Facebook, 28 декабря 2017
    Адвокат Вячеслав Лысенко/Facebook, 28 декабря 2017

    Сын Нестора Шуфрича на Bentley в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Потерпевший попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой. 30 августа суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича. 

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