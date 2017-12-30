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    Захватчик здания "Укрпочты" в Харькове отпустил трех женщин и детей

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    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (6)

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    Местные СМИ сообщают, что медики забрали их к машинам "скорой". Полиция Харькова подтвердила освобождение 3 женщин и 2 детей на странице в Facebook.
    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Харькове из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников — трех женщин и двоих детей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook со ссылкой на информацию Службы Безопасности Украины.

    "Только что председатель СБУ доложил Президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей", — заявил Цеголко.

    Местные СМИ сообщают, что медики забрали их к машинам "скорой".

    Полиция Харькова подтвердила освобождение 3 женщин и 2 детей на странице в Facebook.

    "По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть содержащихся человек — двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", — заявили в полиции.

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    Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.

    Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.

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